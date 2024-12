Danilo è fuori dalla Juve: niente Supercoppa e il gesto verso la squadra | CM.IT

Rottura totale tra l’ormai ex capitano e la società bianconera: il difensore brasiliano non volerà in Arabia Saudita, si avvicina il trasferimento al Napoli

Non c’è spazio per ripensamenti ed eventuali marce indietro. Sarà divorzio tra Danilo e la Juventus, confermato dalla decisione forte della Juventus dopo gli sviluppi degli ultimi giorni.

Il difensore brasiliano e ormai ex capitano bianconero non volerà domani pomeriggio a Riad insieme al resto della squadra in vista della Final Four di Supercoppa, dove la ‘Vecchia Signora’ affronterà il Milan nella seconda semifinale di venerdì sera. Scelta presa dalla società insieme al tecnico Thiago Motta, con Danilo quindi che non verrà convocato per l’impegno in Arabia Saudita come appreso da Calciomercato.it. L’ex Real Madrid e Manchester City è quindi ufficialmente fuori dai piani della Juve, che la scorsa settimana gli aveva comunicato la volontà di cederlo già nel mercato di gennaio e che non avrebbe fatto più parte dei piani del club, nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Rottura insanabile tra le parti, con Danilo che non è mai stato nelle grazie di Thiago Motta e finito subito ai margini dello scacchiere titolare dell’allenatore italo-brasiliano. Il nazionale verdeoro, alfiere e titolarissimo sotto la gestione Allegri, con il cambio in panchina ha trovato pochissimo spazio ed è stato scalzato dal baby Savona sulla corsia destra dell’undici bianconero.

Calciomercato Juventus, rottura totale con Danilo: il Napoli è sempre più vicino

Neanche i gravi infortuni di Bremer e Cabal hanno sostanzialmente cambiato la situazione, con il quasi 34enne difensore rimasto da inizio stagione in fondo nelle gerarchie di Thiago Motta.

Il segnale verso Danilo è chiaro, con la Juventus che lo ha praticamente messo fuori dai convocati per i prossimi impegni dei bianconeri per accelerarne la cessione. Sul brasiliano a questo punto resta forte il pressing del Napoli, con il Ds Manna che vorrebbe chiudere al più resto la trattativa per metterlo a disposizione di Antonio Conte già per il prossimo match di campionato in casa della Fiorentina. La Juve (che risparmierebbe circa 3 milioni lordi sull’ingaggio da qui a giugno) non vuole liberare gratis il difensore e chiede un indennizzo al sodalizio partenopeo. Più defilata l’ipotesi che porta in Arabia Saudita, considerando che Danilo vorrebbe proseguire la carriera in Europa almeno fino al prossimo Mondiale.

Non trovano conferme invece i rumors sul Milan, con la dirigenza del ‘Diavolo’ che eventualmente punterebbe su profili più futuribili per la difesa. Intanto Danilo è pronto a salutare la Juve dopo cinque stagioni e mezzo e ieri subito dopo il fischio finale del match contro la Fiorentina ha consolato i compagni di squadra sotto la curva dopo il pareggio finale dei viola, applaudendo anche il pubblico di fede bianconera.