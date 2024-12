Hancko per la difesa, la Juventus ha una carta da giocarsi | CM.IT

Il centrale slovacco continua ad essere uno degli obiettivi per la retroguardia bianconera: Giuntoli può inserire una contropartita

David Hancko resta uno dei nomi caldi per la difesa della Juventus. I bianconeri devono rinforzare la retroguardia per far fronte ai lungi stop di Bremer e Cabal e il centrale slovacco del Feyenoord è inserito nella lista di obiettivi insieme ad Antonio Silva con Jorge Mendes che è uscito allo scoperto parlando della volontà del suo assistito di vestire la maglia della Juventus.

Una volontà che si scontra però con quella del Benfica di non cedere il calciatore a gennaio, salvo offerte da trenta milioni di euro. Come raccontato da Calciomercato.it, la permanenza di Antonio Silva in Portogallo potrebbe essere accompagnata da rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, in modo da accontentare l’agente, rinviando poi il discorso cessione a fine stagione. Altro nome è Araujo, difensore in scadenza con il Barcellona nel 2026. Attualmente però non si registrano contatti informali o ufficiali per il calciatore.

Tornando ad Hancko, anche in questo caso c’è da affrontare la resistenza del Feyenoord che non vorrebbe privarsi del calciatore, se non davanti ad una sostanziosa offerta economica. Per questo si è parlato anche dell’inserimento di qualche contropartita per abbassare l’esborso cash e convincere gli olandese. Tra i nomi fatti c’è quello di Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano che è in prestito proprio alla squadra di Priske, con diritto di riscatto che si tramuta in obbligo al verificarsi di determinate condizioni

Calciomercato Juventus, Gonzalez per arrivare a Hancko: le ultime

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ipotesi di inserire Facundo Gonzalez nell’affare Hancko non è da scartare, anche se al momento non se n’è ancora parlato in maniera diretta.

La sensazione, ad ogni modo, è che il difensore uruguaiano possa effettivamente essere inserito nell’affare che porterebbe l’ex Fiorentina alla Juventus, non per gennaio ma più per giugno, ad esempio nella finestra che si aprirà prima per il mondiale per club. Ipotesi, dunque, da non scartare con la Juventus che vuole chiudere il prima possibile per un difensore.