Juve, triplo affare per la Champions: scambio in attacco

Novità importanti in casa Juventus per il fronte calciomercato. Un nuovo triplo affare in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions: beffata l’Inter

Il ds Giuntoli continua a lavorare senza sosta per mettere a segno nuovi colpi di spessore. Ogni reparto della squadra bianconera andrà puntellato anticipando la folta concorrenza come ogni anno. Ecco l’intreccio in difesa per l’arrivo del giovane centrale che si è messo in mostra in questa stagione: ecco gli altri due colpi.

Saranno ore decisive per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus è pronta a sognare in grande dopo l’arrivo di Igor Tudor in panchina. I bianconeri hanno collezionato subito punti importanti per muovere positivamente la classifica in Serie A. L’edizione odierna di Tuttosport ha rilanciato anche il calciomercato della Juve con un triplo affare per la Champions League.

Juventus, nuovo affare in difesa: beffata l’Inter

La dirigenza bianconera cercherà di regalare subito nuovi affari dopo l’artimetica qualificazione in Champions. Ecco l’intreccio decisivo di mercato per nuovi obiettivi già programmati dal ds Giuntoli: la svolta sul fronte calciomercato.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, nel mirino della Juventus spunta anche il giovane difensore del Parma Giovanni Leoni. Classe 2006, è seguito anche dall’Inter per pensare subito alla difesa nerazzurra del futuro. In attacco piace il profilo dell’attaccante serbo, Nikola Krstovic: al Lecce interessa il giovane bianconero Adzic, che è pronto a volare in prestito in terra salentina.

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il calciomercato della Juve sarà entusiasmante con un colpo di caratura internazionale. In lizza ci sono Tonali, Osimhen e Lookman per tornare a gioire dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. L’arrivo di Tudor in panchina ha ridato una forma ben definitiva alla squadra dopo i tanti esperimenti di Thiago Motta a partire dal capitano.

Settimane intense per arrivare così alla chiusura definitiva dei nuovi colpi in casa bianconera. Il ds Giuntoli cercherà di puntellare la rosa bianconera con innesti di qualità in attesa di conoscere con certezza il nome del prossimo allenatore. Tudor si giocherà il suo futuro nelle prossime gare, ma Elkann è tornato protagonista in prima linea per scegliere subito un profilo di livello internazionale.

Tre colpi per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione: spunta anche un nuovo scambio con il Lecce per il giovane Adzic che ha bisogno di giocare con continuità in Serie A.