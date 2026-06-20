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Mondiali 2026, eliminate le prime due nazionali: una vi stupirà

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Primi verdetti ai Mondiali. Due nazionali sono già state eliminate a una giornata dal termine della fase a gironi. Una delle possibili outsider è fuori dal torneo

La seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali ha già sancito l’eliminazione dal torneo di due nazionali. Le due sconfitte nei primi due match dei rispettivi gruppi hanno precluso ad entrambe anche la possibilità di accedere ai sedicesimi di finale, possibilità riservata alle migliori 8 terze classificate.

calciatore turco in lacrime
Mondiali 2026, eliminate le prime due nazionali: una vi stupirà – calciomercato.it (foto Ansa)

Non sorprende l’uscita di scena di Haiti. Sconfitta da Scozia (1-0) e Brasile (3-0), la rappresentativa caraibica giocherà per l’onore contro il Marocco nell’ultimo match del girone B. Marocco che è in vetta alla graduatoria con quattro punti, gli stessi del Brasile con la Scozia staccata di una lunghezza dal duo di testa. Per Haiti, a zero punti, nessuna chance di passaggio alla fase a eliminazione diretta, stessa sorte che gli è toccata nella precedente (e unica) partecipazione ai Mondiali datata nel 1974. In quell’occasione, i caraibici arrivarono quarti nel gruppo con Italia, Argentina e Polonia.

Decisamente inaspettata l’eliminazione anticipata della Turchia. Da possibile outsider del torneo all’eliminazione immediata nel gruppo D per gli uomini di Montella che, dopo quella con l’Australia, hanno incassato una sconfitta anche contro il Paraguay (1-0). Alla stregua di quanto accaduto all’esordio, anche nel match con il Paraguay (in dieci per tutto il secondo tempo) i turchi hanno prodotto numerose occasioni da gol senza riuscire ad andare a segno. Un pareggio sarebbe stato vitale per poi giocarsi il tutto per tutto contro gli USA (già qualificati e a punteggio pieno) all’ultima giornata.

Enorme la delusione dei giocatori turchi, alcuni dei quali ripresi in lacrime dopo il fischio finale che ha sancito la vittoria paraguaiana. Per Arda Guler, Yildiz, Calhanoglu, il torneo finisce qui. Montella ha espresso il suo rammarico in conferenza stampa recriminando per le tante opportunità sprecate. “E’ davvero incredibile. Abbiamo calciato 65 volte verso la porta in due partite senza riuscire a segnare. Abbiamo concesso pochissimo agli avversari e quel poco che abbiamo concesso è stato trasformato in gol“, queste le dichiarazioni del c.t. italiano che ha riportato la Turchia ai Mondiali a 24 anni di distanza dal terzo posto dell’edizione 2002.

 

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Nelle partite in programma tra sabato 20 e domenica 21 giugno sono a rischio eliminazione Curacao (attesa dall’Ecuador) e Tunisia (opposta al Giappone). Per entrambe, un altro ko dopo quelli con Germania e Svezia potrebbe sancire l’impossibilità di raggiungere i sedicesimi di finale.

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