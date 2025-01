Manna scatenato, via gli scontenti: da Danilo a Fazzini, ecco gli obiettivi di Conte | CM.IT

Il Napoli prova a diventare protagonista del calciomercato invernale, dopo i sette colpi estivi: ecco i sei partenti e chi arriverà

Il primo acquisto è praticamente solo da annunciare, così come il primo partente. Napoli e Cagliari hanno scambiato i propri portieri: in Sardegna arriva Caprile, pronto a ritagliarsi il ruolo da titolare. Mentre in Campania arriva Scuffet a far coppia nuovamente con Meret, a distanza di tempo dopo gli anni trascorsi insieme nelle giovanili dell’Udinese.

Così Manna apre il calciomercato invernale, con la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni dell’ex portiere dell’Empoli. Ma non è l’unico giocatore che lascia il club azzurro e Conte per avere un maggiore minutaggio. Infatti, sono diversi gli azzurri scontenti nella rosa partenopea e che in questo mese di gennaio lasceranno Castel Volturno, in piena lotta per lo Scudetto. Sembra quasi un paradosso.

Napoli primo in classifica, ma è rivoluzione: quante cessioni!

Rafa Marin è destinato a lasciare Napoli in prestito fino a giugno. Il difensore spagnolo è inseguito dal Como, ma potrebbe anche tornare in Spagna per i prossimi sei mesi. Mai schierato in campionato, ha solo giocato in Coppa Italia e non ha convinto il mister. Rafa Marin non è pronto per Conte.

A centrocampo è praticamente fatta per Folorunsho alla Fiorentina. Il giocatore non è stato convocato nell’ultima gara disputata al Franchi proprio per tale ragione. Serve solo limare qualche dettaglio e in particolare il Napoli deve trovare il sostituto per lasciar partire il giocatore che era destinato a lasciare Napoli già lo scorso agosto.

Stessa storia per Zerbin, il quale era promesso sposo al Monza nella sessione estiva, salvo poi esser trattenuto da Conte. Ad ogni modo, l’agente ha fatto di tutto per portarlo via dall’azzurro e ora il giocatore andrà in prestito al Venezia, con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Attenzione anche al futuro di Spinazzola, inseguito dalla Fiorentina, come ammesso da lui stesso nell’ultima uscita in conferenza stampa.

Verso la cessione anche Ngonge, obiettivo del Bologna di Italiano e non solo. L’attaccante belga ha giocato poco e chiede spazio. Nel Napoli difficile che possa esserci con Politano, Neres e Kvaratskhelia che hanno priorità assoluta. L’ex Verona presto può lasciare in prestito il club azzurro dopo 12 mesi non del tutto memorabili. A cinque cessioni (quasi) certe, va aggiunta la situazione legata a Raspadori. Conte sta provando a trasformarlo mezzala. Ci pensò già Spalletti, senza mai farlo troppo seriamente. Si tratterrebbe di una soluzione forzata, ma l’attaccante della Nazionale ha bisogno di giocare. E il Napoli non gli può garantire minutaggio.

Calciomercato Napoli: anche Fazzini per il centrocampo, ma c’è un ostacolo

Se Scuffet sarà il primo acquisto invernale, il primo vero obiettivo di Manna sarà ingaggiare un nuovo difensore per rafforzare il reparto. Appurato che Juan Jesus può sostituire in emergenza Buongiorno, il Napoli non si sente ancora sicuro e vira su un giocatore di esperienza come Danilo, in rottura con la Juventus.

Il brasiliano però deve liberarsi dal contratto bianconero, mentre Giuntoli vuole ottenere qualcosa dalla sua cessione. Il Napoli ha intenzione di prendere l’ex capitano della Juve, ma solo a parametro zero. Sarà in programma un vertice tra l’agente del giocatore e il ds bianconero. Il problema da risolvere, poi, sarà l’ingaggio.

Lo stipendio è l’ostacolo che frena gli azzurri anche per quanto riguarda Skriniar, altro difensore in rottura con il proprio club. Nella lista dei desideri di Conte c’è spazio anche al giovane Ghilardi dell’Hellas Verona. Un centrale che accetterebbe la panchina pur di crescere sotto la gestione del mister. A proposito di ingaggi alti, il Napoli aveva puntato anche Pellegrini, il cui stipendio è piuttosto elevato per le casse azzurre. In ogni caso, il futuro del capitano giallorosso resta un mistero. Il gol nel derby potrebbe aver rallentato il processo di separazione dalla Roma.

Per il centrocampo resta anche l’idea Fazzini. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il giovane centrocampista dell’Empoli preferirebbe la pista Lazio, che gli garantirebbe un certo minutaggio – vista anche la presenza nelle coppe – rispetto al Napoli. Il classe 2003 sarebbe un colpo anche in prospettiva. Al momento i biancocelesti hanno già presentato un’offerta che il club toscano ha ritenuto troppo bassa e l’ha respinta. De Laurentiis ha un ottimo rapporto con il presidente Corsi e potrebbe accelerare per il sorpasso. Infine, il colpo a sorpresa potrebbe arrivare in attacco. Per il momento, tanti nomi, specialmente per la prossima estate. Da Duran a Bonny, ma il mister x può essere un esterno offensivo.