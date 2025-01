Danilo al Napoli, Manna tuona in diretta: “Lo trovo sgradevole”

Il Ds azzurro ha parlato prima della sfida del Franchi con la Fiorentina: “Possiamo assecondare chi è meno contento, ma a una condizione”

Il Napoli sarà una delle protagoniste di questo calciomercato di gennaio. Conte vuole che venga rinforzata la rosa, il pacchetto delle alternative partendo dalla difesa. Come noto l’obiettivo numero uno è Danilo, fuori dal progetto tecnico della Juventus. Manna punta a portarlo in azzurro praticamente a costo zero, mentre Giuntoli vuole strappare almeno un indennizzo.

Danilo-Napoli, Manna: “Calciatore importante, ma trovo sgradevole parlarne adesso”

Interpellato da ‘Dazn’ sull’argomento prima della sfida del ‘Franchi’ con la Fiorentina, il Ds azzurro ha risposto in modo stizzito: “Trovo un po’ irrispettoso parlare di mercato col campionato in corso. Siamo in una situazione positiva, parlarne non sarebbe corretto. Danilo è un calciatore estremamente importante che sta vivendo una situazione complicata, ma oggi non ci pensiamo. Stiamo lavorando, ma trovo un po’ sgradevole parlarne adesso”.

“Capisco che il tifoso ha voglia di conoscere le trattative e di avere nomi importanti – ha aggiunto Manna – La squadra va migliorata, se potremo farlo lo faremo, però ora non è funzionale parlarne. Questo gruppo ha fatto un lavoro incredibile, poi rimaniamo sempre attenti. Uscite? Possiamo assecondare chi è meno contento, ma solo se possiamo andare a migliorare”.

Danilo e un centrocampista per il Napoli di Conte: Fagioli o Pellegrini, uno esclude l’altro

Danilo e non solo, Conte vuole pure un centrocampista. La prima scelta è un altro fuori dai piani dell’ex Juventus, ovvero Nicolò Fagioli. Il tecnico salentino è in pressing, ma Giuntoli preferirebbe cederlo all’estero. La pista resta calda, ma l’attenzione del club di De Laurentiis si è spostata anche in casa Roma. Nel mirino c’è Lorenzo Pellegrini, in uscita dai giallorossi.

Fagioli o Pellegrini, uno esclude l’altro. Infine attenzione alle corsie esterne, dove potrebbe partire Spinazzola, oggi titolare al posto dell’infortunato Kvaratskhelia. L’eventuale sostituto dell’ex romanista potrebbe essere Biraghi, destinato a lasciare Firenze e già allenato da Conte all’Inter. Davanti dovrebbe invece restare Raspadori, che Conte sta testando da mezz’ala, mentre rimane in bilico Giovanni Simeone.