Napoli, prove scambio per Hasa: Zerbin-Lecce, tutta la verità | CM.IT

Il direttore sportivo del Napoli lavora incessantemente sul mercato in entrata e in uscita: la verità sull’affare Zerbin-Lecce e il futuro dell’esterno azzurro

Il percorso di Antonio Conte è chiaro, ben definito. Il Napoli è ripartito senza coppe, ma il mister sta ponendo tutte le basi per alzare il livello della squadra e riportarla presto in Europa. E’ voluto ripartire da alcune certezze, confermando alcuni giocatori chiave dello Scudetto e che hanno fatto parte della rosa della scorsa tremenda stagione.

Tra i giocatori confermati ad inizio anno c’è anche Alessio Zerbin. L’esterno è rimasto al Napoli specialmente perché Conte alle origini aveva in mente una formazione differente, con un assetto tattico tutto nuovo. Zerbin avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di esterno in un centrocampo a cinque. Subentrando sicuramente più volte rispetto a quanto è avvenuto finora. Poi il cambio modulo, il ritorno alla difesa a quattro e l’ex Monza è finito ai margini delle gerarchie di Conte. A gennaio si apre una nuova possibilità per lasciare il Napoli e trovare spazio altrove. Sul ragazzo ci sono diversi club e nelle ultime ore è stato coinvolto in un maxi affare con il Lecce.

Napoli su Hasa, Zerbin in uscita: entro fine 2024 la soluzione

Giovanni Manna avrebbe puntato al giovane italiano dalle origini albanesi Luis Hasa, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e ora al Lecce. Il ds del Napoli conosce benissimo le potenzialità del ragazzo. Il classe 2004 rientrerebbe in un piano molto ampio. Il club azzurro potrebbe acquistare il cartellino dell’esterno offensivo del Lecce, per poi cederlo in prestito al Bari, in cambio di un altro giocatore. Mehdi Dorval è un obiettivo.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, lo scambio tra Napoli e Lecce Zerbin-Hasa non appare la soluzione più scontata. Anzi, tutt’altro. Il novarese classe 1999 ha mercato in Italia e avrebbe altre situazioni vagliate assieme all’entourage. Il suo futuro, però, resta sicuramente lontano dal club partenopeo. Non trova spazio e ha bisogno di giocare, quindi completerà la seconda parte di stagione altrove. La volontà è risolvere gli ultimi dubbi entro fine anno, in modo di avere un quadro molto chiaro già dai primi di gennaio e concludere eventualmente un passaggio dal Napoli ad un altro club di Serie A. Monza su tutti, ma attenzione anche all’Empoli.

Il club brianzolo conosce benissimo il ragazzo. Tra l’altro, proprio nelle ultime ore del calciomercato estivo saltò la trattativa tra Napoli e Monza sul ritorno di Zerbin in biancorosso. Il motivo? Conte non voleva perdere Alessio per paura di avere una coperta corta.

Dunque, per arrivare ad Hasa, il Napoli potrebbe offrire un’altra pedina di scambio al Lecce. Tra i giocatori meno utilizzati da Conte c’è sicuramente Rafa Marin, mai schierato in campionato.