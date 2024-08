Galliani e il colpo del Condor: il Monza prova a convincere Perisic | CM.IT

Il colpo del Condor in queste ultime ore prima del gong del calciomercato estivo. Le ultime di Calciomercato.it su Perisic-Monza

Come raccolto da Calciomercato.it, il Monza e Adriano Galliani sono in pressing per convincere l’ex esterno dell’Inter a ritornare in Italia e in questo caso in Brianza. Perisic sta riflettendo se lasciare l’Hajduk Spalato, viste anche le frizioni nel club croato con il tecnico Gattuso.

Galliani vuole regalare un colpo di spessore anche a livello mediatico alla piazza dopo un mercato che non ha regalato finora grosse soddisfazioni al Monza e dare una scossa inoltre all’ambiente visto l’inizio di campionato in salita della squadra di Nesta.

Perisic ha un anno di contratto fino al giugno 2025 con l’Hajduk Spalato dopo l’addio al Tottenham e non ci sarebbero problemi a trovare un accordo sull’ingaggio con l’esperto giocatore croato. L’ex Inter adesso sta riflettendo sulla proposta di Galliani, se accettare di rimettersi in gioco in Serie A a 35 anni o restare a giocare a casa in Croazia.