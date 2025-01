Pellegrini, gol e segnali tra derby e futuro: cosa può succedere tra Roma, Napoli e Inter | CM.IT

Il capitano giallorosso decisivo nella sfida fondamentale contro la Lazio con la rete e una serie di gesti significativi: gli scenari sul mercato

È stato il derby della rinascita per la Roma, la possibile svolta di una stagione caratterizzata da un girone di andata pessimo che ha compromesso la partecipazione alle coppe europee del prossimo anno. Ma è stato anche e soprattutto il derby di Claudio Ranieri e Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è stata la mossa a sorpresa dell’allenatore, che lo ha lanciato dall’inizio stupendo tutti quanti, forse anche la Lazio. “Con lui parlo poco ma spesso. Ieri (sabato, ndr) ci ho parlato e ho visto che aveva una voglia matta di essere il capitano della Roma in questo derby. Ho capito che era il momento giusto per metterlo”, ha spiegato poi in conferenza il tecnico.

La risposta di Pellegrini è stata impetuosa, di carica, agonismo e qualità. Un gol meraviglioso che ha aperto e indirizzato il derby, praticamente chiuso da Saelemaekers pochi minuti più tardi. E anche le esultanze sono state cariche di significato, in un momento buio per Pellegrini, finito al centro del mercato. Dopo la rete al 10′, l’abbraccio di tutta la squadra, il bacio alla maglia, Mancini che lo scuote esultando con rabbia e lui che lo richiama all’ordine – da capitano – per evitare ‘guai’ disciplinari.

Ma emblematica è stata anche l’uscita dal campo di Lorenzo nel secondo tempo per far spazio a Pisilli: mentre l’Olimpico romanista lo applaudiva convinto, lui si è battuto ripetutamente e platealmente lo stemma, mostrandolo a tutto lo stadio. Come a dire ‘io a questo simbolo appartengo, sto qui e darò tutto fino all’ultima goccia’.

Pellegrini, il gesto verso la Roma all’uscita dal campo e le possibilità sul mercato

Un gesto che dimostra quanto si senta indissolubilmente legato a questi colori e che intenzione di mollarli non ne ha. E poi la festa finale dopo il triplisce fischio, la foto con la Sud in mezzo ai tifosi a suggellare tutto. Anche se poi c’è da fare i conti con la realtà e con i contratti. Il suo è in scadenza 2026, tra un anno e mezzo. Di rinnovo, però, non se ne sta parlando, soprattutto la dirigenza giallorossa non glielo ha offerto. Facendogli capire di essere tutt’altro che incedibile.

Pellegrini ha parecchi estimatori, il Napoli si è già fatto sentire e anche l’Inter di Simone Inzaghi sta valutando l’opportunità, per gennaio ma anche per la prossima estate. Dal primo luglio il capitano della Roma sarà in scadenza e quindi tra un anno potrebbe accordarsi liberamente con chiunque, al momento è padrone del suo destino e può scegliere. Una situazione che resta comunque da valutare, in continuo divenire, in attesa anche di capire se questo gol fondamentale può cambiare qualcosa nel futuro della Roma e del suo capitano.