“Espulsione e rigore”: scoppia il caos in Juventus-Lecce

Un caso accompagna la sfida tra bianconeri e salentini: si reclama un penalty ed un cartellino rosso, ecco cosa è accaduto

Partita agevole per la Juventus che, pur concedendo qualcosa al Lecce, riesce a portare a casa tre punti fondamentali per la corsa Champions.

Un match che si è messo subito in discesa per i bianconeri grazie alla rete realizzata in avvio di gara da Koopmeiners, su assist di Vlahovic. Il serbo si è ripetuto qualche minuto dopo servendo a Yildiz la palla per il 2-0. In mezzo alle due reti bianconeri del primo tempo, c’è stato un episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

Un contropiede della squadra di Giampaolo che ha consentito a Krstovic di entrare in area di rigore juventina, prima di essere fermato da Renato Veiga. Un intervento che il direttore di gara ha giudicato corretto, fischiando anzi fallo all’attaccante del Lecce e non venendo richiamato dal Var per rivedere la sua decisione. Un episodio che però ha fatto infuriare molto ed ha scatenato il dibattito sui social con chi ha reclamato non soltanto il calcio di rigore a favore del Lecce, ma anche l’espulsione del difensore portoghese.

Juventus-Lecce, Ziliani reclama: “Rigore ed espulsione”

È il giornalista Paolo Ziliani, sempre molto critico nei confronti della Juventus, a protestare sui social per l’episodio avvenuto tra i due gol della Juventus.

In particolare Ziliani su X scrive: “Due minuti prima del gol del 2-0 di Yildiz ecco Veiga su Krstovic in area: era espulsione e rigore. Punizione per la Juventus per fallo di Krstovic su Veiga. Grande bagarre per il quinto posto tra Bologna, Roma e Lazio“. Le parole del giornalista sottintendono che il quarto posto sia già ‘assegnato’ alla Juventus, facendo implicitamente (ma neanche tanto) riferimento ad errori arbitrali come ‘aiutino’ ai bianconeri.

La posizione di Ziliani è – neanche a dirlo – appoggiata dai tifosi di squadre rivali della Juventus, mentre i sostenitori bianconeri difendono le proprie ragioni e ritengono corretta la decisione presa dal direttore di gara nell’episodio specifico.