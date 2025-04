Juve-Lecce, Giampaolo in conferenza: “L’ultima azione grida vendetta. Con Tudor gioco diverso”

Marco Giampaolo in conferenza stampa si è lamentato dell’arbitraggio: “Quello di Renato Veiga è fallo tutta la vita, è un episodio che andrebbe rivisto. Juve molto diversa dal passato”

Dopo essere stata in svantaggio per tutta la partita, nel finale di gara il Lecce ha messo in difficoltà la Juventus e ha cercato il gol del pareggio. Alcune decisioni arbitrali non hanno raccolto il gradimento di Marco Giampaolo, che in conferenza stampa ha voluto esprimere il proprio dissenso.

Di seguito la conferenza stampa completa di mister Giampaolo dall’Allianz Stadium, con il tecnico dei salentini che non si è risparmiato il paragone tra la Juve di Thiago Motta e quella di Igor Tudor.

FIDUCIA – “La Juve adesso è in fiducia, gioca in maniera diversa e ha qualità. Sono stati bravi i miei a star dentro fino alla fine, ci eravamo dati una possibilità. Contro squadre come questa Juve non puoi regalare giocatori in più tra le linee, perché poi ti fanno morire”

FALLO RENATO VEIGA – “Per me quello di Renato Veiga è fallo tutta la vita, è un episodio che andrebbe rivisto. Lì Kristovic si è innervosito e ho preferito toglierlo”

ULTIMA AZIONE – “Grida vendetta l’ultima azione, era chiaramente fallo e meritavamo di calciare quella punizione”

JUVE A CONFRONTO – “La Juve di Thiago Motta e quella di Tudor giocano in maniera diversa, poi non entro nel merito e non è detto che uno sia meglio dell’altro”