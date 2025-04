Juve-Lecce, Tudor duro in conferenza: “Non mi sono piaciuti i cambi, mi spiace per Vlahovic”

Igor Tudor in conferenza stampa ha usato il bastone e la carota per la sua Juventus: “Oggi una bella partita, ma non mi sono piaciuti i cambi”

Seconda vittoria casalinga consecutiva, 7 punti in 3 partite, ma Igor Tudor non è soddisfatto a pieno. Non si è nascosto il tecnico croato e in conferenza stampa, dopo Juve-Lecce, ha voluto esternare quello che non gli è piaciuto della squadra questa sera.

Di seguito la conferenza stampa completa di Igor Tudor dall’Allianz Stadium:

KOOPMEINERS – “Teun era entrato in un momento un po’ così, ora ne sta uscendo. Ho visto una gamba più veloce e anche mentalmente era più leggero”

CAMBI – “Mi spiace non far giocare tanti calciatori, però è un lavoro. La cosa più importante è fare le scelte, poi sta a loro mettermi in difficoltà. Oggi i cambi non mi sono piaciuti. Nel calcio di oggi si cambia metà squadra, io sto insegnando ai giocatori che non devono pensare a titolare o non titolare. La squadra è davanti a tutto e tutti”

JUVE-LECCE – “È stata una bella gara, con un bel primo tempo e un buon secondo tempo. Poi una palla persa di Thuram e abbiamo preso gol su calcio piazzato, nel finale abbiamo sofferto”

VLAHOVIC – “Nella Juventus tutti sono al centro del progetto, tutti devono dare una mano alla squadra. Vlahovic ha fatto una bella gara, ha fatto due assist, gli ci voleva il gol. Mi spiace che non ha segnato”

CLASSIFICA – “Non guardo alla classifica, ci si distrae solamente. Si guarderà all’ultima giornata”