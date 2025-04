“C’è da crescere in fretta”: Tudor avvisa la squadra e svela un infortunio

L’allenatore della Juventus commenta la vittoria contro il Lecce e fa il punto della situazione sulla sua squadra

Seconda vittoria in tre gare per Tudor e terzo posto in classifica per la Juventus che, battendo il Lecce, sfrutta alla perfezione la giornata con il doppio scontro diretto in chiave Champions.

Nel post gara a Dazn il tecnico bianconero ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: “Si sono viste cose belle, con ultimi dieci minuti troppo nervosi. Ai ragazzi vanno fatti i complimenti, se finivamo il primo tempo 3/4-0 nessuno poteva dire niente”.

SECONDO GOL – “È bellissimo, i ragazzi si sono trovati e sono veramente felice per loro”.

GOL SUBITO – “È un argomento importante, sappiamo che abbiamo problemini magari anche per struttura ed inesperienza. Bisogna alzare l’attenzione, prepararsi meglio, le partite si decidono anche per queste cose qua. È una scuola, ma ho detto ai ragazzi che bisogna crescere in fretta”.

VLAHOVIC – “Ha fatto una bella gara ed è mancato solo il gol. Si è mosso più del solito, era dentro, connesso. Mi dispiace per il gol che lo meritava. Va bene così, andiamo avanti”.

KOOPMEINERS – “Aveva un problema al tendine, ma sono felice per il gol. L’ho visto più di gamba, mi è piaciuto e questo gol gli darà ancora più fiducia”.

CONFRONTO CON LE ALTRE – “Non lo so, non mi piace fare paragoni. Bisogna guardare a sé, non agli altri, pensare alla crescita individuale e di squadra. I calcoli sono inutili per un giocatore e una squadra”.