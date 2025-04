Milan, arriva l’attaccante dalla Spagna: Chelsea anticipato

Il Milan continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in Spagna. Spunta l’intreccio decisivo per il bomber del futuro: superato anche il Chelsea

Milan, il bomber del futuro: ecco l’affare dalla Spagna

Una voglia incredibile per ambire a grandi palcoscenici in ottica futura. Il Milan è alla ricerca di nuovi talenti per continuare il percorso di crescita dimenticando in fretta e furia questa stagione che ormai volge al termine. Arriva subito il nuovo bomber dalla Spagna: ecco di chi si tratta.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Thierno Barry, è pronto a sognare in grande. Il Milan si è mosso per conoscere le sue intenzioni in vista della prossima stagione: attualmente il francese sta disputando un ottimo campionato con la maglia del Villarreal.

Ha giocato nelle giovanili gallese, ma ora può sognare la convocazione con la Nazionale francese: un’impresa ardua. Sulle sue tracce c’è anche il forte interessamento del Chelsea che vorrebbe subito chiudere l’affare: il Milan ha intenzione di anticipare le big d’Europa.

La società rossonera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione del futuro allenatore. Saranno mesi intensi per conoscere così i prossimi colpi di mercato in casa Milan: la svolta decisiva per sognare in grande. Thierno Barry è finito sul taccuino delle big europee che hanno intenzione di rinforzarsi nella prossima sessione di calciomercato: la prossima mossa a sorpresa in attesa di conoscere il prossimo tecnico.