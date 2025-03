Pepito Day, De Rossi alla festa per Giuseppe Rossi: ecco la risposta su Ranieri alla Roma | VIDEO CM.IT

L’ex capitano e allenatore giallorosso presente alla partita che celebra l’attaccante italoamericano al ‘Franchi’ di Firenze: così ha replicato alla domanda su Ranieri

Oggi al ‘Franchi’ di Firenze si celebra Giuseppe Rossi, uno degli attaccanti più iconici e romantici per certi versi degli ultimi 10 anni. Il Pepito Day è un concentrato di amici ed ex compagni, campioni venuti dall’estero per ricordare le esperienze di Rossi al Villarreal (Godin e Senna, ma anche mister Pellegrini), al Manchester United (c’è Vidic) ma anche in Nazionale, al Parma e ovviamente alla Fiorentina. Da Aquilani a Vargas, da Pizzarro al Re Leone Batistuta.

C’era anche Daniele De Rossi, con cui ha condiviso l’avventura in azzurro e anche per qualche settimana alla Spal con DDR allenatore: “Giocatore incredibile, ragazzo squisito, fantastico. Io sono stato l’unico a giocare con lui e allenarlo. È un piacere stare qui e salutarlo”, ha detto ai cronisti. Poi Calciomercato.it lo ha intercettato a margine e gli ha chiesto del lavoro di Claudio Ranieri: “Fantastico, fantastico!”, la risposta di DDR non senza una punta di nostalgia.