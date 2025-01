Juve, non solo Araujo: il punto sugli altri difensori | CM.IT

Giuntoli vuole regalare a Motta due difensori, per cui vanno tenute sempre aperte le piste che portano a Hancko e Antonio Silva

Sono giorni caldissimi per Araujo. Il difensore uruguaiano, classe ’99, ha dato la sua disponibilità alla Juve, e presumibilmente dopo la Supercoppa, verrà presa una decisione definitiva sul suo futuro.

Reduce da un lungo infortunio, il centrale con passaporto spagnolo ha sicuramente bisogno di continuità per ritrovare la forma migliore. L’Italia lo ha sempre affascinato, ma l’ultima parola spetterà ai blaugrana, che hanno bisogno di cedere anche per alleggerire il monte ingaggi del club.

Il nodo da risolvere resta il rinnovo del contratto, da concordare prima vista la scadenza nel 2026. L’incognita principale, tuttavia, è legata proprio agli infortuni e alle condizioni del giocatore, rientrato solo lo scorso dicembre. Araujo in ogni caso non sarebbe l’unico difensore nuovo per Thiago Motta.

Juventus, Araujo e non solo: doppio arrivo in difesa

I bianconeri vogliono prendere un secondo rinforzo, per cui vanno tenute ancora aperte le piste che portano a Hancko (l’accordo con lo slovacco vale comunque anche per giugno) ed Antonio Silva. Su quest’ultimo, si è attivato da tempo Jorge Mendes che ha l’obiettivo di impostare un’operazione alla Conceiçao, ovvero sulla base di un prestito con una sorta di obbligo garantito.

E invece Tomori? Al momento è lontano. Con l’arrivo di Sergio Conceiçao sono cambiati alcuni equilibri, ma non si esclude che, più avanti, possano riprendere i contatti vista la necessità del Milan di vendere per finanziare.

Juventus, Araujo da tempo nei radar di Giuntoli: 151 partite e 3 trofei col Barcellona

Araujo è da tempo nei radar di Giuntoli. Il classe ’99 di Rivera è approdato in Europa, al Barcellona, nell’estate del 2018 per poco meno di 5 milioni di euro. È passato dalla squadra Atletic prima di esordire in prima squadra.

Con la maglia blaugrana ha disputato 151 partite, segnato 8 gol e realizzato 6 assist. Per via dell’infortunio, quest’anno il venticinquenne ha collezionato appena 1 presenza. In sei anni e mezzo di Barça, Araujo ha infine conquistato tre trofei: Liga, Copa del Rey e Supercoppa spagnola.