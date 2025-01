Derby Torino-Juventus, annuncio UFFICIALE su Vlahovic e Conceicao

Le ultime sui due bianconeri alla vigilia della stracittadina coi granata valevole per la ventesima giornata di Serie A

In casa Juventus è vigilia del derby col Torino valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Thiago Motta ha solo un risultato, la vittoria, considerato il brutto ko col Milan in semifinale di Supercoppa e l’attuale quinto posto in classifica. C’era attesa per le dichiarazioni del tecnico, soprattutto in merito alla presenza o meno di Vlahovic e Cisco Conceicao.

Vlahovic e Conceicao salteranno la stracittadina contro i granata di mister Vanoli. “Non ci saranno”, ha detto semplicemente Thiago Motta. Un doppio forfati pesante che si aggiunge all’assenza, causa squalifica, di Locatelli. Assenti al solito i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik.

IN AGGIORNAMENTO