Torino-Juventus, Thiago Motta: l’annuncio sul capitano, assenze pesantissime

L’allenatore bianconero è intervenuto davanti ai microfoni alla vigilia del derby dell’Olimpico contro i granata di Vanoli

La Juventus, dopo la deludente parentesi in Supercoppa e la sconfitta in semifinale contro il Milan a Riad, si rituffa in clima campionato e domani sarà ospite dei cugini del Torino allo stadio Olimpico.

Una derby delicato per la truppa bianconera e Thiago Motta, nel mirino della critica dopo i risultati deludenti della ‘Vecchia Signora’ in questa prima parte di stagione. Come di consueto, l’allenatore bianconero è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium: “Partita complicata e speciale. Noi non vediamo l’ora di andare in campo ed è una partita che vogliamo vincere. Abbiamo fatto buone prestazioni al di là di qualche pareggio di troppo. Gli infortuni non sono mai stati un alibi per noi. L’esigenza è recuperare qualche punto in campionato e continuare il percorso in Champions e coppa”.

Poi la domanda sul capitano vista la situazione di Danilo: “Domani vedrete chi sarà il capitano. Non avendo Locatelli vedrete. Abbiamo l’esigenza di dare continuità nelle vittorie”.

LUIZ – “Si esprime meglio centrocampista. Sa fare gol e l’ultimo passaggio. Può giocare in tutte e tre le posizioni che utilizziamo”.

Dal punto di vista dei leader: “La riconoscenza è tra di loro e oggi abbiamo tanti leader e spazio per crearne altri”. Su cosa c’è da migliorare invece: “Concediamo gol perchè commettiamo degli errori. Dobbiamo commettere meno errori, creare di più e concludere meglio”.

Motta sul mercato non si è quindi sbilanciato: “La nostra esigenza è domani. Vogliamo fare una grandissima prestazione, perchè una partita sentita da noi e i nostri tifosi. È una partita che vogliamo vincere”. Ed infine sulle assenze: “Non ci saranno Bremer, Vlahovic, Conceicao, Milik, Cabal e Locatelli”.