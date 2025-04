Ora sorride anche Jovic, Gimenez no: da Conceicao all’infortunio, il punto sul messicano

Le ultime sull’attacco rossonero, con l’ex Feyenoord in difficoltà. Ecco cosa sta succedendo in vista delle prossime partite

L’inizio dell’avventura al Milan di Santi Gimenez non era stato certo negativo. Al suo esordio aveva fornito l’assist per il gol di Joao Felix, poi alla prima in Serie A, contro l’Empoli, subito il gol, che ha fatto sognare proprio tutti.

Successivamente sono arrivate le reti contro il Verona e il Feyenoord, oltre all’assist per il centro di Rafa Leao contro il Bologna, prima di incupirsi, toccando il punto più basso con il rigore sbagliato nella sfida del Maradona con il Napoli. Sergio Conceicao così ha deciso di affidarsi dal primo minuto nel derby di Coppa Italia, ancora a Tammy Abraham, che ha risposto presente, segnando il gol del momentaneo vantaggio.

Contro la Fiorentina, poi, l’ennesima bocciatura per il messicano, con l’inglese che di fatto è diventato il titolare del Milan in questo momento. A stupire, però, è stato il fatto che Luka Jovic sia subentrato prima dell’ex Feyenoord. Il tecnico portoghese ha, dunque, fatto capire quali sono al momento le gerarchie dell’attacco rossonero.

Gerarchie, che sorprendono visto che sia Luka Jovic che Tammy Abraham rischiano concretamente di lasciare il Diavolo al termine della stagione. Ma è evidente che tra Santi Gimenez e Sergio Conceicao non sia è scattato il feeling necessario. Chi sta attorno al messicano non è per nulla soddisfatto del momento e della gestione del calciatore, che sabato ha lasciato per una botta ai muscoli addominali. Nulla di grave, tanto che si spera di riaverlo già per la partita contro l’Udinese di venerdì prossimo.

Milan, Gimenez è una certezza: il punto su Abraham e Jovic

Visto l’investimento fatto, Santi Gimenez sarà l’attaccante da cui il Milan ripartirà. C’è la convinzione che il messicano farà bene e dalla prossima estate, con un nuovo allenatore, si ripartirà da zero.

Servirà poi capire chi lo affiancherà, perché Tammy Abraham difficilmente resterà in rossonero. L’ostacolo è legato soprattutto allo stipendio. Se l’inglese dovesse accettare di rinunciare a quasi la metà del suo compenso (oggi guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione), il Diavolo potrebbe sedersi a trattare con la Roma. In caso contrario si guarderà altrove, si guarderà ad un profilo giovane come Lucca e Krstovic.

E Luka Jovic? Con il serbo i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Nelle ultime due partite ha dimostrato di essere una pedina importante se affiancato ad un altro attaccante. Il numero 9 guadagna meno di 2 milioni di euro netti a stagione e lo stipendio, dunque, non rappresenta un problema.

L’ex Fiorentina ha fatto capire più volte di essere legato al Milan, rifiutando proprio ogni destinazione. Se il Diavolo – ha l’opzione di rinnovare il contratto per un’altra stagione – dovesse decidere clamorosamente di trattenerlo, Jovic sarebbe chiaramente ben disposto. E se le prossime partite ribaltassero nuovamente tutto? Difficile, ma non impossibile.