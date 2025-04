Grande ritorno in panchina: è già stato avvistato al centro sportivo

Di questo passo la squadra ricca seriamente di affondare, ed è per questo che la proprietà è pronta a prendere una decisione forte.

Stando alle ultime notizie, infatti, lo stato maggiore del club ha deciso di affidarsi ad un profilo d’esperienza che in carriera è già più volte riuscito a raddrizzare situazioni delicata, proprio come questa. Al momento non è arrivata ancora nessuna nota ufficiale, ma l’impressione è che possa trattarsi di una questione di ore, al massimo giorni, anche perché l’allenatore è stato addirittura anche già avvistato al centro sportivo della squadra, a conferma che qualcosa di importante sarebbe bollendo in pentola.

C’è un grande ritorno in panchina

Alla fine della stagione manca davvero pochissimo, eppure il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Italia, dove nelle prossime ore potrebbe essere annunciato un grande ritorno in panchina.

La squadra non naviga in posizioni di classifica idonee al suo reale potenziale, motivo per il quale la dirigenza sarebbe pronta ad affidarsi ad un profilo esperto che sia in grado di risollevare le sorti maledette di una stagione che sembrerebbe essere da tempo segnata. Fino a quando la matematica non condanna è tutto ancora in gioco, ed è per questo che in panchina arriverà un allenatore che conosce molto bene la categoria, e che già in passato è riuscito a fare miracoli in situazioni molto simili, se non addirittura peggiori.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di tuttosalernitana.com, per sostituire l’appena esonerato Roberto Breda, la Salernitana avrebbe deciso di affidarsi ad un allenatore esperto come Pasquale Marino, tecnico dalle oltre 600 panchine in carriera tra i professionisti, fermo però dalla breve ma intensa esperienza alla guida del Bari nella passata stagione, dove in 14 panchine è riuscito a mantenere una media di 1,21 punti a partita.

È stato già avvistato al centro sportivo

Dopo il casting di questi giorni la Salernitana avrebbe finalmente scelto la strada da intraprendere. Il primo passo verso la salvezza, o almeno è quello che si spera, è stato compiuto nel pomeriggio con l’esonero ufficiale di Roberto Breda. 19esima in classifica, a 5 punti dalla salvezza, la Salernitana ha deciso di ripartire da Pasquale Marino.

Questa decisione non è ancora ufficiale, ma l’ex allenatore di SPAL e Bari, fra le altre, è stato già avvistato nel pomeriggio di oggi nel centro sportivo dei granata, a conferma che nell’arco di qualche ora, al massimo nella giornata di domani, dovrebbe arrivare anche l’ufficialità. Marino è stato accompagnato dal “padrone di casa” Marco Valentini, direttore sportivo della Salernitana che a questo punto potremmo dire rimanere in carica quantomeno fino alla fine della stagione, salvo poi decisione diverse da parte del presidente Iervolino.