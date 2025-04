DIRETTA Serie A, Bologna-Napoli | Formazioni Ufficiali LIVE

Dopo le gare giocate nel weekend, si chiude con il classico ‘monday night’ la trentunesima giornata del campionato di Serie A

Importantissima sfida, per obiettivi diversi, quella che conclude la lunghissima trentunesima giornata del campionato di Serie A iniziata venerdì con Genoa-Udinese.

Il Bologna padrone di casa, guidato in panchina da Vincenzo Italiano, arriva a questa sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria, la sesta consecutiva, ottenuta sul campo del Venezia di Eusebio Di Francesco ottenuta grazie ad uno splendido gol realizzato da Riccardo Orsolini. In piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League, i felsinei hanno già un piede e mezzo nella finale della Coppa Italia, dopo aver battuto nella semifinale d’andata l’Empoli di Roberto D’Aversa con un netto 3-0. Di contro, gli azzurri dell’allenatore Antonio Conte (squalificato per un turno dal giudice sportivo), che hanno tutta l’intenzione di accorciare dalla vetta della classifica occupata dall’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Parma di sabato scorso, sono reduci dalla sofferta vittoria casalinga conquistata contro il Milan di Sergio Conceicao nel turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 68; Napoli* 64; Atalanta 58; Bologna* e Juventus 56, Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52; Milan 48; Udinese e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia 21; Monza 15.

*una partita in meno

ARBITRO: Davide Massa (Sezione Imperia)

PROSSIME PARTITE

Atalanta-Bologna, 13 aprile ore 12.30

Napoli-Empoli, 14 aprile ore 20.45