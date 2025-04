Serie A, gli arbitri della 33esima giornata: Colombo e Piccinini per i big match

Il week end con Pasqua e Pasquetta prevede interessanti scontri diretti sia in chiave scudetto e Champions che in chiave salvezza: spiccano Bologna-Inter e Milan-Atalanta

Sono stati designati gli arbitri della trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno che si apre con tre anticipi del sabato tra cui spicca il testa coda tra Monza e Napoli che sarà diretto da La Penna.

Due i big match in programma la domenica di Pasqua: prima la sfida tra Bologna e Inter che è stata affidata a Colombo e poi il derby lombardo tra Milan e Atalanta per il quale è stato scelto Piccinini. A chiudere la giornata sarà il monday night tra Parma e Juventus nel lunedì di Pasquetta per il quale il designatore Rocchi ha deciso di mandare Chiffi. Ecco tutti gli accoppiamenti:

LECCE – COMO Sabato 19/04 h.15.00

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GALIPO’

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

MONZA – NAPOLI Sabato 19/04 h.18.00

LA PENNA

TOLFO – CECCONI

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: GHERSINI

ROMA – VERONA Sabato 19/04 h.20.45

PAIRETTO

MOKHTAR – CIPRESSA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

EMPOLI – VENEZIA h.15.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – INTER h.18.00

COLOMBO

BACCINI – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – ATALANTA h.20.45

PICCININI

IMPERIALE – ZINGARELLI

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: GUIDA

TORINO – UDINESE Lunedì 21/04 h. 12.30

COLLU

SCATRAGLI – BIANCHINI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

CAGLIARI – FIORENTINA Lunedì 21/04 h. 15.00

MARINELLI

PERROTTI – LO CICERO

IV: MONALDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI

GENOA – LAZIO Lunedì 21/04 h. 18.00

AYROLDI

DI GIOIA – MORO

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI

PARMA – JUVENTUS Lunedì 21/04 h. 20.45

CHIFFI

PRETI – CECCON

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MANGANIELLO