Non ha convinto la Juve: Giuntoli bussa di nuovo alla porta della Fiorentina

L’accesso in Champions League sarà cruciale in casa Juventus per determinare le strategie per il prossimo mercato estivo. Nonostante il sostegno della proprietà e di John Elkann, il piazzamento tra le prime quattro in campionato assicurerebbe almeno 60 milioni di euro alla ‘Vecchia Signora’, tesoretto fondamentale per una campagna di rafforzamento più aggressiva e senza particolari paletti.

Altrimenti, la Juve sarebbe costretta a muoversi con maggiore circospezione e probabilmente sacrificare qualche big sull’altare del bilancio. I bianconeri vogliono però scongiurare questo pericolo e costruire una squadra all’altezza in vista della prossima stagione, con l’obiettivo evidentemente di tornare al vertice e lottare nuovamente per lo scudetto. Il Dt Giuntoli prima di muoversi concretamente ha bisogno di avere certezze sulla qualificazione in Champions, ma intanto a iniziato a muoversi per delineare quelle che potrebbero essere i movimenti della Juventus nella finestra estiva.

Calciomercato Juventus, Di Gregorio sotto esame: spunta l’idea De Gea

La rosa bianconera potrebbe subire un corposo restyling e che riguarderebbe un po’ tutti i ruoli alla Continassa. Anche la casella del portiere, nonostante l’arrivo soltanto lo scorso luglio di Michele Di Gregorio.

L’ex guardiapali del Monza è stato uno dei pochi tra i nuovi acquisti a salvarsi, ma non avrebbe convinto del tutto la dirigenza della Juve come riporta ‘Sportmediaset’. Per questo motivo Giuntoli e il suo staff si starebbero muovendo per cercare un profilo all’altezza della situazione e in questo senso in cima alla lista nei desideri della ‘Vecchia Signora’ ci sarebbe David De Gea. Il 34enne spagnolo è ritornato ad altissimi livelli con la maglia della Fiorentina e sta disputando una grande stagione a difesa dei pali della formazione viola. La volontà del sodalizio del patron Commisso è quella di tenersi stretto De Gea in riva all’Arno e quindi malgrado i recenti affari (Kean e Nico Gonzalez gli ultimi in ordine di tempo) non sarà impresa facile eventualmente per la Juve strappare l’ex Manchester United ai gigliati.

Intanto Di Gregorio nella parte finale della stagione è chiamato a spazzare via i dubbi sul suo futuro, con la società bianconera che tra prestito e obbligo di riscatto ha investito oltre 20 milioni di euro per il portiere milanese.