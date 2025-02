Adesso è ufficiale: a titolo definitivo alla Juventus per quasi 63 milioni | CM.IT

La Juve affronta l’Inter nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium: intanto si sono concretizzate due operazioni in casa bianconera

Partita speciale per Michele Di Gregorio nel Derby d’Italia di questa sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter.

Il portiere bianconero è cresciuto nel vivaio interista, prima di affermarsi al Monza e conquistare la grande ribalta da titolare nella ‘Vecchia Signora’ la scorsa estate. L’Inter negli ultimi anni ha provato a riprenderlo dai brianzoli di Galliani (che lo avevano prelevato a titolo definitivo per poco più di 4 milioni e senza recompra nell’estate 2022), però senza esito per la dirigenza campione d’Italia. Adesso Di Gregorio è interamente un giocatore della Juve, visto che con il primo punto conquistato dalla squadra di Thiago Motta dopo il mercato di gennaio è scattato l’obbligo di riscatto per l’estremo difensore classe ’97.

Calciomercato Juventus, c’è il riscatto per Di Gregorio e Nico Gonzalez: tutte le cifre

Per l’ex Monza prestito oneroso in estate da 4,5 milioni di euro, oltre ai 13,5 del riscatto ed eventualmente altri 2 di bonus. Con gli oneri accessori, operazione complessiva da quasi 21 milioni.

Come per Di Gregorio – stando a quanto raccolto da Calciomercato.it – a inizio febbraio dopo la vittoria in casa del Como è scattato pure il diritto di riscatto per Nico Gonzalez, anche lui in campo dall’inizio nel Derby d’Italia contro l’Inter. Per il nazionale argentino, la Fiorentina incasserà 25 milioni di euro più altri 5 di eventuali bonus, che sommati al prestito oneroso ad agosto (8 milioni) e agli oneri si arriva a un totale di 41,5 milioni di euro. Tra Di Gregorio e Nico Gonzalez, quindi, la Juventus potrebbe arrivare a spendere quasi 63 milioni con l’aggiunta dei bonus.

Il portiere milanese è ormai una certezza tra i pali per Thiago Motta, mentre il numero 11 albiceleste (frenato anche dagli infortuni) non è riuscito finora a imporsi con la casacca bianconera.