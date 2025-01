Juve-Araujo, il Barcellona gela Giuntoli. Ecco tutte le alternative

I bianconeri vogliono un difensore centrale e l’uruguaiano è balzato in cima alla lista, ma la strada si è complicata negli ultimi giorni

La Juventus accelera sul mercato. Nella notte è arrivato il terzino portoghese Alberto Costa, che in questi minuti sta svolgendo le visite mediche di rito, in giornata toccherà a Randal Kolo Muani. Il francese sbarcherà a Torino in prestito dal PSG e aumenterà le alternative di Thiago Motta, che oltre a Vlahovic non ha altri centravanti a disposizione. Ma il lavoro di Giuntoli non è finito, serve ancora almeno un centrale di difesa. Il grande obiettivo è Ronald Araujo del Barcellona, destinato a diventare però un sogno non realizzabile in questa finestra di mercato.

L’uruguaiano è tornato dopo un lungo infortunio e si è dimostrato subito fondamentale nella finale di Supercoppa vinta contro il Real Madrid, i compagni lo hanno abbracciato e si sono complimentati con lui. E con l’infortunio di Inigo Martinez, Flick ha ancora più bisogno di lui. La Juve conservava qualche speranza, ha tenuto aperta la pista, ma il Barcellona ha deciso di bloccare la cessione di Araujo. Importante anche il lavoro del ds blaugrana Deco, che ha parlato col calciatore convincendolo a restare. Il difensore ora dovrebbe quindi affrontare il tema del rinnovo, vista la scadenza vicina.

Da ieri notte, la situazione appare radicalmente cambiata. @mundodeportivo parla di colloqui decisivi per la permanenza al #Barcellona di #Araujo, con riferimento anche al rinnovo. Le parti si sono chiuse in un religioso silenzio, segno che qualcosa bolle in pentola #Juventus https://t.co/0VziZ5EInR — Alessio Lento (@alessio_lento) January 15, 2025

Invece il club bianconero si trova costretta a rivalutare gli altri nomi a lungo seguiti e trattati in questa settimane. Quali? Hancko sicuramente, senza dimenticare Tomori del Milan. Si è parlato a lungo anche di Danso del Lens: in estate trattato dalla Roma, l’austriaco ha ripreso a giocare con continuità. Per quanto riguarda invece lo slovacco, va ricordato che la Juve lo ha bloccato comunque per giugno e che già da tempo, come raccontato, sta provando ad anticiparne l’arrivo, con un’offerta sui 25 milioni di euro bonus inclusi.