Napoli, il Brasile piomba su Danilo: il centrale riflette, Conte scalpita | CM.IT

Il club azzurro resta favorito ed ha già definito l’accordo economico con il suo entourage, ma la chiusura dell’affare deve attendere

Una delle priorità di Antonio Conte per questo mercato invernale è rinforzare la sua difesa. Il Napoli, che attende la definizione di un acquisto per lasciar partire Rafa Marin verso il Villarreal, ha da tempo identificato il profilo ideale per questo acquisto: Danilo, ormai in rotta con la Juventus.

Come pubblicato nei giorni scorsi, il brasiliano e i bianconeri hanno raggiunto un principio d’accordo per la loro separazione con sei mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Sembrava ormai imminente, dunque, il passaggio del centrale al Napoli, ma nelle ultime ore l’affare vive un momento di stallo a causa dell’inserimento di Santos e Flamengo.

Santos e Flamengo tentano Danilo

I due club brasiliani, infatti, hanno proposto a Danilo un importante contratto che gli consentirebbe di riavvicinarsi a casa dopo oltre un decennio in Europa. L’ex capitano bianconero, che nelle ultime settimane ha sempre dato priorità al Napoli, ha chiesto dunque di rifletterci. Da un lato una scelta di vita che potrebbe accontentare la sua famiglia, dall’altro la possibilità di tornare a competere per uno scudetto con un contratto da 18 mesi già pronto e un Antonio Conte che scalpita per averlo a disposizione.

Danilo, il Napoli resta in pole: Skriniar il piano B di Conte

Il Napoli resta favorito ed ha già definito l’accordo economico con il suo entourage, ma la chiusura dell’affare deve attendere a causa di quest’inserimento repentino che potrebbe obbligare i partenopei a cambiare i loro piani.

Danilo riflette e Conte lo aspetta, ma non potrà farlo a lungo. Ed ecco perché l’ipotesi Skriniar, sempre a patto di ricevere dal PSG un corposo aiuto sull’ingaggio per il trasferimento in prestito, resta viva.