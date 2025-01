Kolo Muani ‘sparito’: Juventus, ecco cosa è successo

Il centravanti francese si appresta a diventare un nuovo calciatore bianconero, ma intanto il suo arrivo si tinge di giallo

Giallo Kolo Muani al suo sbarco a Torino. La Juventus ha ufficializzato oggi l’arrivo di Alberto Costa ed intanto ha chiuso per il prestito dell’attaccante francese al Paris Saint-Gerrmain.

Operazione definita in ogni dettaglio, tanto che in serata l’ex Eintracht Francoforte è sbarcato anche a Torino, dove nella giornata di domani sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con il club bianconero. Nelle ore immediatamente successive al suo arrivo in Italia però è scoppiato un giallo con protagonista proprio Kolo Muani.

La Juventus, infatti, ha prima pubblicato sui social e poi rimosso le prime immagini del giocatore in Italia. Un dietrofront che ha scatenato una ridda di ipotesi, con i tifosi sui social che hanno anche fatto scattare l’allarme su un possibile stop improvviso all’affare. Niente di tutto questo però perché pare che dietro la ‘sparizione’ social della prima serata di Kolo Muani in Italia ci siano semplici problemi burocratici.

Juventus, niente foto di Kolo Muani: il motivo

Il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus non è ancora ufficiale e quindi il francese è da ritenersi ancora un giocatore del Paris Saint-Germain.

Proprio la squadra di Luis Enrique questa sera era impegnata in coppa di Francia contro l’Espaly (4-2 per i parigini il risultato finale) e sarebbe proprio questo il motivo della sparizione delle foto di Kolo Muani dagli account social bianconeri. In linea teorica, essendo ancora un tesserato del Psg, l’attaccante avrebbe potuto essere convocato da Luis Enrique per la partita di coppa di Francia. Da qui la scelta di cancellare le immagini.

Per Kolo Muani in bianconero però non c’è nessun allarme. Soltanto qualche ora e comparirà nuovamente sui profili social della società e si mostrerà per la prima volta con la maglia della Juventus indosso.