Tomori alla Juve, nuovo round: dalla posizione del Milan al sostituto | CM.IT

Le ultime sul futuro del centrale inglese, che tanto piace al club bianconero. Giuntoli pensa ancora all’ex Chelsea per rafforzare la difesa

Ancora una doccia fredda per la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri, che hanno assaporato la vittoria a Bergamo, prima di farsi raggiungere dall’Atalanta, per l’ennesimo pareggio beffa, devono fare i conti con un altro stop per il centrale.

Giuntoli è riuscito ad acquistare il terzino, Alberto Costa, e l’attaccante, Kolo Muani, ma adesso deve mettere le mani sul difensore per andare a coprire il vuoto lasciato da Bremer. La pista Araujo sembrava finalmente quella giusta, ma da Barcellona è arrivato lo stop, come raccontato stamani. La dirigenza bianconera, così, dovrĂ cercare altrove il suo colpo per rafforzare il pacchetto arretrato.

I nomi continuano ad essere parecchi e tra questi, sul tavolo della Juventus, c’è certamente ancora quello Fikayo Tomori. L’inglese non è mai sparito dai radar di Giuntoli: è un profilo, che per caratteristiche, piace tanto a Thiago Motta e conosce alla perfezione Pierre Kalulu (un dettaglio, non certo da poco).

Futuro Tomori, il punto della situazione

Rispetto a qualche settimana fa, però, il vento dalle parti di via Aldo Rossi è cambiato. Con l’arrivo di Sergio Conceicao, l’inglese è tornato ad essere protagonista del Diavolo.

Le ha giocate tutte e il tecnico portoghese non ha alcuna intenzione di privarsene e il centrale, adesso, è ben felice di restare in rossonero. Il cartello ‘vendesi’ che aveva sulle spalle è dunque sparito.

Sabato, però, a margine di Juventus-Milan, che si giocherĂ a Torino, ci sarĂ nuovamente modo per fare il punto della situazione sul calciatore. Il club bianconero conosce benissimo la situazione di Tomori. In via Aldo Rossi, di base, non ci sono incedibili e una proposta che si avvicina alla richiesta del Diavolo, di oltre 30 milioni di euro, potrebbe far vacillare Giorgio Furlani. E’ vero, però, che l’infortunio di Malick Thiaw non gioca certo a favore della Juventus. Il Milan ha comunque giĂ individuato il sostituto, Mosquera del Valencia. Le trattative per il rinnovo con i Pipistrelli non decollano. Gli spagnoli, così, possono cedere il classe 2004 per una ventina di milioni di euro.