Conceicao rilancia Tomori: così cambia il futuro, ma il prezzo è fissato

Le ultime sul futuro del centrale inglese, che piace tanto alla Juventus. Il giocatore, però, potrebbe rimanere al Milan

Sergio Conceicao ha chiesto del tempo per conoscere la squadra e per capire su quali calciatori poter puntare. Con la prima formazione, scelta per sfidare la Juventus, l’ex Porto ha subito lanciato dei segnali più che chiari.

Quello più importante è certamente l’utilizzo di Fikayo Tomori, tornato a giocare dal primo minuto, dopo diverse partite passate in panchina. Paulo Fonseca, infatti, aveva deciso di affidarsi stabilmente alla coppia formata da Malick Thiaw e Matteo Gabbia. Ieri così è stato l’italiano a far spazio all’inglese che è riuscito a dare risposte convincenti. L’ex Chelsea ha chiuso il match con i crampi e non è detto che lunedì giochi ancora dall’inizio, ma quel che conta è che sia tornato al centro del progetto. Conceicao ha dato prova di non volersi privare del centrale, ritenuto adatto al suo gioco. Lo stesso Tomori ora è convinto di restare al Milan.

Milan-Tomori più vicini, ma Juve e inglesi alla finestra

Le troppe panchine accumulate e l’idea di essere diventato una riserva, lo avevano spinto a guardarsi intorno con il suo entourage. Così si è fatta avanti la Juventus, che necessita di mettere le mani su un centrale dopo l’infortunio di Bremer.

La trattativa, però, non è mai decollata, con i bianconeri pronti a proporre un prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo, invece, non ha mai avuto alcuna intenzione di svendere il suo giocatore arrivato per 35 milioni di euro. La valutazione è, infatti, superiore ai 30 milioni di euro. Oggi con l’arrivo di Conceicao la questione Tomori appare chiusa, ma se si dovesse presentare una squadra (la Juventus inclusa) con una proposta del genere, o similare, verrebbe certamente presa in considerazione dal club. Attenzione così anche alla pista inglese, con Newcastle, West Ham e Tottenham, che stanno monitorando la situazione. In questo momento, però, il centrale inglese, grazie al cambio in panchina, è tornato a pensare al Milan.