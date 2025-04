Napoli: affare a zero in Premier, Manna anticipa il Milan

Il campionato inglese ha permesso ai partenopei di chiudere operazioni importanti e non è da escludere che in futuro si possa mettere a segno un altro colpo

McTominay è forse la nota più lieta di questo Napoli. Lo scozzese si sta rivelando l’uomo in più per i partenopei nella corsa Scudetto e Manna non ha escluso la possibilità di piazzare altri colpi in Premier. Intercettato dai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Torino, il direttore sportivo dei partenopei ha esaltato il campionato inglese e ha aperto ad una operazione nel prossimo calciomercato. Il dirigente è pronto ad approfittare delle occasioni che capiteranno nelle prossime settimane.

E a questo punto non è da escludere che il Napoli possa chiudere una operazione anche a zero. Il calciatore, seguito con attenzione anche dal Milan, è in scadenza ed è un profilo che potrebbe sposarsi alla perfezione con il modo di pensare calcio di Conte. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi di calciomercato e la strada è lunga. Naturalmente è una possibilità da considerare visto che sarebbe una operazione a zero.

Calciomercato Napoli: si libera a zero, Manna ci pensa

L’arrivo del giocatore in Italia doveva avvenire già a gennaio. Il Milan e la stessa Fiorentina ci avevano provato senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora, però, il contratto è in scadenza e una nuova soluzione dovrà essere trovata. Le caratteristiche potrebbero portare Manna a fare un tentativo, ma non si tratta di una operazione semplice per diversi motivi. Il principale è quello di una concorrenza importante.

Il Napoli, comunque, un attaccante dovrà andarlo a prendere nel prossimo calciomercato e Calvert-Lewin potrebbe rappresentare una opzione di calciomercato da seguire. Il giocatore dell’Everton ha caratteristiche molto simili a Lukaku e per questo motivo andrebbe ad essere un vice del belga di assoluto livello. Per il momento è più una suggestione che altro visto che non c’è una trattativa in corso.

I partenopei, comunque, guardano alla Premier con attenzione e a questo punto non è da escludere che il Napoli possa decidere di fare un tentativo anche per Calvert-Lewin, giocatore che si libererà ancora prima dell’inizio del calciomercato.

Mercato Napoli: Calvert-Lewin il nuovo obiettivo?

Il Napoli potrebbe iniziare a guardare con attenzione alla Premier League per andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato e uno dei nomi è quello di Calvert-Lewin.

Si tratta di una pista di calciomercato da seguire con attenzione per il Napoli. Manna ha aperto ad altre operazioni dalla Premier e Calvert-Lewin potrebbe rappresentare un rinforzo importante.