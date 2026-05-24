Esonero Allegri, ribaltone totale in casa Milan: ora cambia tutto

Il ko interno contro il Cagliari ha condannato il Milan all’Europa League con i rossoneri che escono dalle prime quattro del campionato italiano dopo 34 partite passate in zona Champions League.
Una sconfitta che cambierà completamente i piani in ottica futura e anche quelli relativi all’allenatore del Milan con Massimiliano Allegri che rischia fortemente l’esonero dopo la sconfitta contro il Cagliari. Da capire chi potrà essere il prossimo allenatore della squadra rossonera considerato il fatto che Gerry Cardinale potrebbe dare atto ad una nuova rivoluzione sia dal punto di vista dirigenziale che tecnica.