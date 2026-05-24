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Milan, Allegri: “Nulla da rimproverare ai ragazzi, va analizzata l’annata”

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Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta contro il Cagliari che ha condannato il Milan all’Europa League.

Massimiliano Allegri
Allegri ha commentato il ko del Milan contro il Cagliari (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le parole di Allegri a DAZN dopo il ko contro il Cagliari: “Abbiamo meritato la posizione in cui siamo. La partita si era messa bene e pensavamo di aver già raggiunto il risultato. Ai ragazzi non ha da rimproverare niente, abbiamo fatto il possibile per arrivare in Champions League. Il mio futuro? In questo momento sono dispiaciuto, arrabbiato, perché siamo rimasti fuori dalla Champions League e nessuno si sarebbe aspettato una partita del genere”.

Con grande amarezza bisogna accettarlo, ora va valutata tutta l’annata come è stata. Ai ragazzi – ha proseguito Allegri – non ho nulla da rimproverare. Quando a fine anno fai delle valutazioni il risultato fa pendere la bilancia da una parte o dall’altra. In questo momento il pensiero va solo al risultato che non abbiamo raggiunto. Ora andranno fatte delle valutazioni, sono stati fatti degli errori, ma in questo momento non ha senso parlarne”.

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