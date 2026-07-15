Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, il trasferimento di Palestra al Chelsea ribalta tutto: c’è la cancellazione

Foto dell'autore

Clamorosa decisione in casa nerazzurra dopo il mancato colpo di mercato: ecco cosa sta succedendo. 

Il mancato acquisto di Palestra da parte dell’Inter e il conseguente trasferimento del laterale al Chelsea rischiano di compromettere definitivamente i rapporti tra il club caro al presidente Marotta e l’Atalanta. Non a caso, in queste ore è arrivata una clamorosa decisione proprio dell’Inter.

Inter, conferenza stampa Chivu
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la società milanese avrebbe deciso di non partecipare al Trofeo Bortolotti organizzato dall’Atalanta e in programma il prossimo 14 agosto e si sarebbe tirata definitivamente indietro. La partecipazione dell’undici allenato da Chivu è stata cancellata e, dunque, quasi sicuramente sarà l’Athletic Bilbao a sfidare la squadra di Maurizio Sarri a metà agosto.

L’Inter non ha digerito l’epilogo della vicenda Palestra e, dunque, questo si ripercuote inevitabilmente sui rapporti con l’Atalanta: una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa.

7690

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU