Inter, il trasferimento di Palestra al Chelsea ribalta tutto: c’è la cancellazione

Clamorosa decisione in casa nerazzurra dopo il mancato colpo di mercato: ecco cosa sta succedendo.

Il mancato acquisto di Palestra da parte dell’Inter e il conseguente trasferimento del laterale al Chelsea rischiano di compromettere definitivamente i rapporti tra il club caro al presidente Marotta e l’Atalanta. Non a caso, in queste ore è arrivata una clamorosa decisione proprio dell’Inter.

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la società milanese avrebbe deciso di non partecipare al Trofeo Bortolotti organizzato dall’Atalanta e in programma il prossimo 14 agosto e si sarebbe tirata definitivamente indietro. La partecipazione dell’undici allenato da Chivu è stata cancellata e, dunque, quasi sicuramente sarà l’Athletic Bilbao a sfidare la squadra di Maurizio Sarri a metà agosto.

L’Inter non ha digerito l’epilogo della vicenda Palestra e, dunque, questo si ripercuote inevitabilmente sui rapporti con l’Atalanta: una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa.