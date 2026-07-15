Trubin, il sogno Real Madrid e la big di Serie A: i dettagli di CM.IT

Il portiere ucraino difende la porta del Benfica dall’estate 2023, dopo che fu vicino a trasferirsi all’Inter.

Anatoliy Trubin è uno dei migliori portieri del panorama calcistico europeo. Il Benfica se lo tiene stretto, ma allo stesso tempo non chiude del tutto la porta a una sua cessione.

Per il classe 2001 ucraino c’è la fila, dalla Premier al Real Madrid. Come appurato da Calciomercato.it, José Mourinho è un grande estimatore del portiere avuto a sua disposizione nella breve esperienza al Benfica e a Valdebebas hanno iniziato a ragionare sul dopo Courtois. Età a parte, ha compiuto 34 anni a maggio, il belga è da tempo che non dà più garanzie dal punto di vista fisico e Lunin durante il suo periodo a Madrid ha dimostrato di non avere le carte in regola per poter diventare il numero 1.

Naturalmente servirebbe una proposta importante, anzi importantissima per strappare Trubin a ‘Le Aquile’. Nel contratto in scadenza a giugno 2028, infatti, è presente una clausola risolutiva che ammonta a circa 100 milioni di euro, inoltre il 40% del ricavato dovrebbe finire nelle casse dello Shakhtar come da accordi conclusi nell’estate 2023, dopo che il classe ’99 fu vicino (ma non troppo) a trasferirsi in Italia. Precisamente all’Inter, con la quale – come noto – aveva trovato un’intesa totale. In ogni caso, Trubin ha solo altri due anni di contratto e questa estate potrebbe essere l’ultima per monetizzare, per cui il Benfica potrebbe ammorbidire le proprie richieste.

La Serie A continua ad essere una meta gradita a Trubin. Un apprezzamento corrisposto, visto che a CM.IT risulta che una delle big italiane (la Juve?) stia facendo più di una chiacchierata col suo entourage. L’operazione sarebbe ancor più complicata per le italiane, ma nel calcio(mercato) niente è impossibile. Attenzione, infine, alla Premier League dal momento che ci sono già stati incontri con tre club inglesi.