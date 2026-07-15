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Modric-Milan: ci siamo, accordo ad un passo per proseguire insieme

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Luka Modric è a un passo dalla permanenza al Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista classe 1985 che sarebbe pronto a prolungare il contratto con la squadra rossonera.

Luka Modric
Modric ha parlato con Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nella testa di Luka Modric non c’è la volontà di smettere con il calcio giocato e il classe 1985 sembra essere pronto a prolungare con il Milan per vivere la sua seconda annata con la maglia rossonera, con l’obiettivo di arrivare a un successo con la maglia del Milan.

Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’ufficialità con Modric che, dopo i colloqui con Amorim, avrebbe deciso di proseguire ancora a Milanello la sua carriera.

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