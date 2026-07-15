Inter, altra mazzata: respinta l’offerta da 32 milioni

Strada in salita per il club campione d’Italia: l’ultima proposta economica non basta per il grande obiettivo a centrocampo

Inter senza pace per il post Dumfries. Dopo la beffa Palestra, i nerazzurri hanno dovuto rinunciare anche a Khalaili: il laterale israeliano non ha ottenuto l’idoneità sportiva dal CONI e quindi non potrà essere tesserato dai campioni d’Italia.

L’Inter così è a caccia di un nuovo profilo sulla fascia e intanto continua il lavoro per rinforzare gli altri reparti della squadra di Cristian Chivu. Malgrado la possibile permanenza del baby Stankovic, una pista calda per il centrocampo rimane Curtis Jones dal Liverpool.

L’inglese classe 2001 piace sia alla dirigenza che a Chivu, visto che ha delle caratteristiche che mancano nella rosa interista.

Calciomercato Inter, il Liverpool rifiuta la nuova offerta per Curtis Jones

L’assalto a Jones però è più complicato del previsto, nonostante l’apprezzamento del giocatore per la destinazione nerazzurra.

L’Inter preme ma il problema è il Liverpool, considerando la richiesta ‘esosa’ parafrasando le parole del presidente Marotta sui prezzi che girano sul mercato. I ‘Reds’ infatti non fanno sconti e stando al giornalista Ben Jacobs hanno rifiutato una proposta economica da 32 milioni di euro per Curtis Jones da parte dell’Inter. Il Liverpool valuta il centrocampista oltre 40 milioni, malgrado la scadenza sul contratto fissata solamente tra un anno.

L’Inter aveva già presentato un’offerta da 25 milioni di euro per Jones nelle scorse settimane, ritenuta troppo bassa e inappropriata per il giocatore che inoltre è nel mirino di Nottingham Forest e Galatasaray.