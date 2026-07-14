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La Sampdoria vuole Camarda, pronta l’offerta al Milan

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La Sampdoria è pronta a fare un’offerta al Milan per Francesco Camarda, attaccante tornato in rossonero dopo il prestito al Lecce con il classe 2008 che si è messo a disposizione di Amorim durante il ritiro.

Francesco Camarda
Francesco Camarda potrebbe restare almeno fino a gennaio (Ansa Foto) – calciomercato.it

A decidere il destino del calciatore sarà in primis l’allenatore portoghese che dovrà decidere se puntare ancora su di lui in vista della prossima stagione o meno.

Bernardo Corradi, ex collaboratore di Allegri al Milan ed ora allenatore della Sampdoria, è pronto a puntare sul giovane centravanti per la prossima stagione con il Milan che potrebbe permettere al giocatore di trovare continuità in una squadra votata all’attacco in Serie B con l’opportunità di avere molte chance in attacco.

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