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Highlights Francia-Spagna, trionfo iberico con Oyarzabal e Porro: video gol e sintesi semifinale Mondiali

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Francia e Spagna protagoniste a Houston della prima semifinale dei Mondiali 2026. La cronaca e gli highlights della partita

Francia e Spagna si ritrovano contro in un Mondiale venti anni dopo l’unico confronto giocato agli ottavi di finale di Germania 2006.

i calciatori della Spagna
Highlights Francia-Spagna, trionfo iberico con Oyarzabal e Porro: video gol e sintesi semifinale Mondiali – calciomercato.it (foto Ansa)

De la Fuente conferma l’undici titolare che ha prevalso sul Belgio. Nella Francia, invece, Deschamps opta per Barcola al posto di Doué. Inizio di partita equilibrato e a ritmi bassi. Per sbloccare il punteggio serve un episodio. Al 20′ Digne commette un ingenuo fallo su Yamal in area di rigore. Anziché calciare il pallone, il difensore transalpino colpisce l’avversario sulla coscia. Rigore netto e Oyarzabal lo trasforma con sicurezza vanificando il tuffo di Maignan.

La reazione della Francia non arriva. Ritmo compassato e nessuna occasione da gol per i Blues che rischiano anche di capitolare di nuovo  al 38′ quando Upamecano vanifica la conclusione di Oyarzabal da distanza ravvicinata dopo una splendida azione corale che coinvolge Baena, Rodri e Yamal. Anche nei sei minuti di recupero, la Francia non crea nulla e chiude la prima frazione in svantaggio (0-1) e con l’infortunio di Saliba, sostituito da Lacroix.

Francia-Spagna, il secondo tempo

A inizio ripresa, Deschamps lascia negli spogliatoi Rabiot (ammonito) e lo sostituisce con Kone. Esce anche un evanescente Barcola per Doue. Proprio a ridosso di questa sostituzione, al 58′, un uno-due tra Olmo e Pedro Porro mette quest’ultimo solo davanti a Maignan. L’esterno spagnolo non sbaglia e trafigge di nuovo il portiere transalpino per lo 0-2 che esalta i tifosi iberici sulle tribune dello stadio di Dallas.

La Francia accusa il colpo e, ancora una volta, non reagisce. Mbappé ci prova con qualche sgroppata ma Unai Simon non corre rischi fino all’81’ quando dopo un’uscita di testa fuori area è costretto a respingere la conclusione di Doué che non approfitta della porta sguarnita. Alla Francia non riesce davvero nulla. Emblema ulteriore della serataccia dei transalpini è la punizione di Mbappé dal limite all’87’ calciata ampiamente alta sulla traversa.

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La Spagna controlla senza affanno il doppio vantaggio fino al 97′. Finisce 0-2. Gli iberici tornano con grande merito in finale in un Mondiale dopo sedici anni. Una Francia irriconoscibile, invece, dopo le due finali in Qatar e in Russia, deve ora accontentarsi di quella per il terzo posto contro la perdente di Inghilterra-Argentina, quest’ultime in campo nella seconda semifinale di mercoledì 15 luglio alle 21.

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