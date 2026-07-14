Juventus, il nuovo difensore arriva grazie a Muharemovic | CM

La Juve è alla ricerca anche di un nuovo difensore per Spalletti: Carnevali incassa 20 milioni e prepara l’offerta finale

Ci sono tre priorità per la Juventus. Oltre al portiere e all’attaccante (col ‘Dibu’ Martinez e Kolo Muani che al momento restano gli obiettivi principali), Luciano Spalletti ha chiesto alla dirigenza anche un difensore di livello per rinforzare adeguatamente la retroguardia bianconera.

Da settimane le principali piste corrispondono ai profili di Lucumì e Muharemovic, con quest’ultimo che nei giorni scorsi sembrava vicino al ritorno sotto la Mole. La Juve si era avvicinata alla richieste del Sassuolo, ma l’irruzione dalla Premier League sta facendo saltare il banco.

Calciomercato Juve, tesoretto Muharemovic per il colpo Lucumì

Nelle ultime ore soprattutto il Leeds ha mosso passi concreti per Muharemovic e messo sul piatto un’assegno vicino ai 40 milioni di euro per strappare alla concorrenza il nazionale bosniaco.

Notizia comunque positiva per la Juventus, che incasserà il 50% della cessione del giovane difensore e quindi una somma intorno ai 20 milioni. Tesoretto che il nuovo Ceo Carnevali ha intenzione di investire per arrivare a Lucumì, a questo punto obiettivo prioritario per la difesa di Spalletti. Come raccolto da Calciomercato.it, nella seconda metà di luglio si entrerà nel vivo delle trattative con il Bologna per il 28enne centrale colombiano.

La Juve lascerà scadere la clausola rescissoria (da 28 milioni) e metterà sul tavolo una proposta economica da 22-23 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La trattativa potrebbe essere allargata anche ai nomi di Miretti e Adzic, sul taccuino del Ds felsineo Sartori.