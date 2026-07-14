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Le Nazionali che hanno cambiato c.t. dopo i Mondiali: ufficiali altre due nomine

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I Mondiali 2026 hanno rappresentato l’ultimo torneo per molti c.t. sostituiti alla guida delle rispettive Nazionali. L’elenco è piuttosto corposo 

Si sapeva fin dall’inizio del torneo che i Mondiali 2026 sarebbero stati decisivi per la conferma o meno di molti c.t. sulla panchina delle loro Nazionali. E così è stato.

Julian Nagelsmann
Le Nazionali che hanno cambiato c.t. dopo i Mondiali: ufficiali altre due nomine – calciomercato.it (foto Ansa)

Addirittura c’è stato chi ha cambiato allenatore a Mondiale in corso come la Tunisia che ha sostituito Lamouchi con Renard dopo il pesante ko per 5-1 nella partita d’esordio contro la Svezia. Renard che ha guidato la rappresentativa nordafricana contro Giappone e Olanda, partite che i suoi hanno perso entrambe tanto che il c.t. si è dimesso subito limitando il suo incarico ad appena una settimana di durata.

La prima ondata di esoneri e dimissioni è arrivata con la conclusione della fase a gironi. L’immediata eliminazione è costata la panchina a Steve Clarke (Scozia), Miroslav Koubek (Repubblica Ceca), Hong-Myung Bo (Corea del Sud) e Marcelo Bielsa. Quest’ultimo è stato sostituito alla guida dell’Uruguay da Diego Forlan, ex attaccante di Manchester United, Inter e Villarreal la cui nomina è stata ufficializzata nelle scorse ore.

Hanno cambiato c.t. anche quattro big del calcio europeo. Roberto Martinez non è più l’allenatore del Portogallo. La Federazione lusitana ha ingaggiato al suo posto Jorge Jesus, reduce dalla vittoria della Saudi League con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Dopo la finale del 2018 e il terzo posto del 2022, si è interrotta l’esperienza da c.t della Croazia di Zlatko Dalic. Decisiva proprio la sconfitta con il Portogallo ai sedicesimi di finale. Per la sua sostituzione è stata ufficializzata ieri la nomina di Slaven Bilic, ex difensore della Croazia terza classificata a Francia ’98.

Jurgen Klopp, dopo due anni di inattività lascia l’incarico da consulente della Red Bull, per rimpiazzare Julian Nagelsmann sulla panchina della Germania. Quest’ultimo è stato invitato alle dimissioni dopo la deludente eliminazione con il Paraguay ai sedicesimi che segue a quella ai quarti di finale dell’Europeo 2022 disputato in casa. Ha lasciato il suo incarico anche Roland Koeman dopo l’eliminazione dell’Olanda contro il Marocco ai rigori nei sedicesimi. Il suo sostituto deve essere ancora nominato.

E’ terminata con la sconfitta contro l’Inghilterra, il terzo mandato di Javier Aguirre sulla panchina del Messico. Ad allenare la rappresentativa centroamericana sarà una gloria del calcio messicano ovvero Rafa Marquez. Proprio la sconfitta con il Messico ai sedicesimi ha causato le dimissioni di Sebastian Beccacece da c.t. dell’Ecuador. Dovrà nominare un nuovo c.t. anche l’Algeria dopo l’addio di Vladimir Petkovic. A decretare l’addio di quest’ultimo è stata la sconfitta ai sedicesimi con la Svizzera, nazionale che Petkovic ha allenato dal 2014 al 2021.

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