Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, già individuato il sostituto di Khalaili: che nome

Foto dell'autore

La società nerazzurra è al lavoro per prendere un nuovo esterno destro: ecco le ultimissime in vista della prossima stagione. 

Sembrava tutto fatto per l’acquisto di Anan Khalaili per 25 milioni di euro più bonus, ma alla fine il Coni ha imposto lo stop dopo le visite mediche dei giorni scorsi. E ora l’Inter si ritrova costretta a cambiare obiettivo per andare a rinforzare la fascia destra a disposizione di Chivu.

Inter, Khalaili in sospeso
Anan Khalaili per le visite mediche al CONI – Foto Calciomercato.it

Secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’ultima idea del presidente Marotta sarebbe Diop Tehuti Djed-Hotep Spence, meglio noto come Djed Spence, laterale del Tottenham e della nazionale inglese classe 2000.

Spence, che ha un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’altra annata con il club di Premier League e che in passato è stato accostato anche alla Juventus, sta disputando un buonissimo Mondiale con la casacca dell’Inghilterra e, dunque, servirà una super offerta per convincere il Tottenham a liberarlo. Come andrà a finire?

7667

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU