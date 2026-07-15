Inter, già individuato il sostituto di Khalaili: che nome

La società nerazzurra è al lavoro per prendere un nuovo esterno destro: ecco le ultimissime in vista della prossima stagione.

Sembrava tutto fatto per l’acquisto di Anan Khalaili per 25 milioni di euro più bonus, ma alla fine il Coni ha imposto lo stop dopo le visite mediche dei giorni scorsi. E ora l’Inter si ritrova costretta a cambiare obiettivo per andare a rinforzare la fascia destra a disposizione di Chivu.

Secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’ultima idea del presidente Marotta sarebbe Diop Tehuti Djed-Hotep Spence, meglio noto come Djed Spence, laterale del Tottenham e della nazionale inglese classe 2000.

Spence, che ha un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’altra annata con il club di Premier League e che in passato è stato accostato anche alla Juventus, sta disputando un buonissimo Mondiale con la casacca dell’Inghilterra e, dunque, servirà una super offerta per convincere il Tottenham a liberarlo. Come andrà a finire?