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Juve, per l’attacco spuntano due nomi pazzeschi: di chi si tratta

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La società bianconera continua a monitorare con attenzione il mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo. 

La trattativa con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani non si sblocca e ora la Juventus sta seriamente pensando di abbandonare la pista che porta al centravanti francese per virare su altri nomi. Luciano Spalletti necessita di almeno un attaccante e, dunque, l’amministratore delegato Carnevali sta provando ad accelerare per accontentarlo.

Balogun
Balogun (Ansafoto) – Calciomercato.It

In queste ore sono spuntano due nomi pazzeschi per il reparto offensivo della Vecchia Signora. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la dirigenza bianconera starebbe riflettendo infatti sulla possibilità di dare l’assalto a uno tra Mikel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad e della nazionale spagnola classe ’97, e Folarin Balogun, attaccante del Monaco e della Nazionale statunitense classe 2001. Proseguono le grandi manovre a Torino per prendere un nuovo centravanti: chi arriverà alla fine?

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