Panchina Nazionale, sprint Pirlo: spunta un altro clamoroso ritorno

Aggiornamenti importantissimi in casa azzurra per il post Gattuso: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Ora ci siamo davvero. La FIGC si appresta a mettere in atto una vera e propria riorganizzazione del Club Italia e a decidere chi sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Negli ultimi giorni si sono fatti diversi nomi, da Conte a Mancini passando per Guardiola, ma al momento il favorito numero uno sarebbe Andrea Pirlo.

Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo avrebbe ormai deciso di puntare sull’ex tecnico della Juventus per rilanciare gli azzurri. Ma non è finita qui: con Pirlo, potrebbe clamorosamente tornare anche Gigi Buffon che andrebbe così a ricoprire un incarico di primo piano nel nuovo progetto federale.

Una rivoluzione profonda e inattesa, almeno fino a qualche settimana fa quando la FIGC sembrava orientata a seguire altre strade.