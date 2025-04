Dalla Juve al Napoli: Manna prepara il regalo a Conte

Il bianconero potrebbe fare le valigie e trasferirsi in azzurro: il ds dei partenopei è uno dei suoi stimatori

Non è ancora tempo di pensare al mercato, non per il Napoli almeno. Il testa a testa con l’Inter richiede concentrazione massima e nessuno spreco di energia in altri argomenti.

Eppure le parole di Conte hanno squarciato il velo su un rapporto con la società non più idilliaco, anche se non tutto pare compromesso. Al di là di quel che farà il tecnico salentino, è chiaro che in casa partenopea serviranno molti rinforzi per affrontare il doppio impegno campionato-Champions il prossimo anno. In questa stagione, la rosa del Napoli è stata per forza di cose ridotta, ma dalla prossima serviranno due calciatori per ruolo per un calendario che si preannuncia molto denso.

Ecco allora che Manna, in attesa di capire quel che sarà di Conte, già si muove e lo fa andando a bussare anche in casa Juventus: un bianconero è nel mirino del direttore sportivo azzurro e potrebbe approdare a Napoli in estate. A dirlo è il talent scout Michele Fratini intervenuto su ‘Radio Marte’.

Napoli, occhi su Savona: “Lo vuole Manna”

Fratini fa il nome di tre calciatori che sta seguendo il Napoli e tra questi indica anche Savona della Juventus.

“Nonostante la lotta per lo scudetto, a me risulta che il Napoli sia molto attivo sul mercato – le dichiarazioni del talent scout – . Ho saputo in particolare che sta seguendo tre giovanissimi talenti. Si tratta dell’attaccante italo-argentino Augustin Modica, 2003, del Rosario Central, sul quale c’è l’interesse anche della Juventus. Il secondo è il gioiello del Porto Rodrigo Mora, classe 2007, giovane che ha debuttato a 15 anni. E’ un centrocampista offensivo, una mezz’ala di qualità. Infine, Savona, il terzino della Juve. A Napoli diventerebbe il vice Di Lorenzo, Manna ovviamente lo conosce molto bene”.

Resta da vedere se questi tre nomi diventeranno anche qualcosa in più di semplice voci di mercato e se davvero il Napoli proverà ad acquistare Savona dalla Juve. Il giovane terzino è stato molto impiegato da Thiago Motta, mentre con Tudor ha giocato appena 15 minuti.