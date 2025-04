PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-TORINO 2-0: McTominay un vero bomber, Anguissa operaio elegante

Voti, top e flop della sfida al Maradona valida per la 34a giornata del campionato di Serie A: il Napoli sorpassa l’Inter in classifica.

Le due reti di McTominay contro il Torino portano il Napoli in testa alla classifica: sorpasso ufficiale sull’Inter. E la notizia è anche un’altra: azzurri matematicamente in Champions League. Anguissa elegante e sostanzioso a centrocampo, giocatore indispensabile per Antonio Conte. Benissimo anche Buongiorno, Rrahmani e Spinazzola.

NAPOLI

Meret 6,5

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6,5

Buongiorno 6 (Rafa Marin 6)

Olivera 6,5 (Raspadori s.v.)

Anguissa 7 (Billing 6,5)

Lobotka 6,5 (Gilmour s.v.)

TOP McTominay 8 – Sale a quota 11 gol in campionato, una sola marcatura in meno a Lukaku), con una doppietta da vero bomber d’area di rigore. I suoi inserimenti fanno male al Torino, ma in realtà a tutte le difese del campionato. E’ la star del campionato di Serie A.

Politano 6

Lukaku 6 (Simeone s.v.)

Spinazzola 6,5

TORINO

Milinkovic-Savic 5,5

FLOP Coco 5 – Male in marcatura sul primo gol del Napoli, ma anche distratto nel primo tempo. Tra i peggiori della formazione granata. Ma è difficile sceglierne uno da sufficienza. (Karamoh 5,5)

Maripán 5

Masina 5,5 (Walukiewicz s.v)

Pedersen 5

Tameze 5 (Ilic 5,5)

Linetty 5,5 (Vlasic 6)

Biraghi 5.5 (Lazaro 6)

Casadei 5

Elmas 5.5

Adams 5

Tabellino Napoli-Torino 2-0

Marcatori: 7′, 41′ McTominay

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (64′ Rafa Marin), Olivera (86′ Raspadori); Anguissa (58′ Billing), Lobotka (86′ Gilmour), McTominay; Politano, Lukaku (86′ Simeone), Spinazzola

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Coco (68′ Karamoh), Maripán, Masina (86′ Walukiewicz); Pedersen, Tameze (46′ Ilic), Linetty (59′ Vlasic), Biraghi (59′ Lazaro); Casadei, Elmas; Adams

Arbitro: Maurizio Mariani (sez. Aprilia); assistenti: Imperiale e Preti; IV: Bonaccina; VAR: Meraviglia; Avar: Doveri

Ammoniti: Maripan (T), Ilic (T)

Espulsi: –

Note: 1′ di recupero nel primo tempo, 5′ di recupero nel secondo tempo

Spettatori: 51144 (sold out, dodicesimo stagionale)