Anguissa e Buongiorno fuori per infortunio: cosa è successo in Napoli-Torino

Frank Zambo Anguissa e Buongiorno escono per infortunio in Napoli-Torino, dopo uno scontro di gioco: ecco come stanno

Nuovo infortunio per il Napoli, l’ennesimo delle ultime settimane. Una maledizione in casa azzurra. Conte costretto a rivedere i suoi piani.

Durante Napoli-Torino, attorno all’ora di gioco, Anguissa ha chiesto esplicitamente la sostituzione. Il centrocampista camerunense, dopo un duro contrasto con Ilic è rimasto a terra dolorante, chiedendo persino il sostegno dello staff medico. Il giocatore di Conte ha provato a stringere i denti, ma è durato poco. Al suo posto è entrato Billing.

Pochi minuti più tardi, anche Buongiorno dopo una sgasata è costretto a chiedere il cambio. Il difensore esce sulle proprie gambe, ma era stremato dopo i sessanta minuti di gioco. L’ex Toro, infatti, rientrava da un infortunio muscolare che l’aveva tenuto fermo ai box per 3 partite di fila.

Nessuno dei due infortuni sembrano preoccupare il mister. Anguissa si è accomodato in panchina, mostrando dolore al fianco destro; per Buongiorno invece si potrebbe trattare solo di affaticamento. I due si sono seduti in panchina e sono usciti dal campo sulle proprie gambe.