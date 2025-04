La partita “dei valori calpestati”, caos Serie A: “Dovrebbero vergognarsi”

Atalanta-Lecce è un match che nessuno avrebbe voluto giocare, ma le due squadre sono state chiamate a scendere in campo

“L’U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l’Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce. In altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli

Emerge una gerarchia della morte in base al blasone della società colpita, o peggio ancora, in considerazione del ruolo rivestito da chi viene a mancare. Questa gara non andava disputata oggi, ma tutti i tentativi di rinviarla sono stati cinicamente rigettati. Si ringrazia il Ministro dello Sport Andrea Abodi che fino all’ultimo, ma senza successo, ha tentato di far disputare la partita in una data più consona.

La memoria di Graziano non si onora non presentandosi in campo o facendo giocare la Primavera. Ad una grave ingiustizia non si risponde violando platealmente le regole, come se per onorare Graziano si debba intraprendere una gara, tra noi e la Lega, a chi fa peggio. Giocheremo la partita “dei valori calpestati”, ma lo faremo indossando una anonima casacca bianca, che non ci rappresenta, senza colori, stemmi e loghi. Torneremo a vestire la nostra maglia quando Graziano ritornerà a casa e sarà omaggiato, come merita, dalla sua gente”.

Messaggio più che chiaro del Lecce, prima di entrare in campo contro l’Atalanta. Un messaggio che è stato, di fatto, appoggiato da tutto il popolo social del calcio. Sono stati tantissimi i messaggi di vicinanza ai salenti, ma allo stesso tempo quelli in cui la Lega di Serie A è finita nel mirino.

I messaggi su X

Chi governa il calcio italiano si dovrebbe solo vergognare. Nessun valore, nessun colore. #AtalantaLecce pic.twitter.com/5QWOkGjkdf — Daniele De Felice (@DanieleBibo) April 27, 2025

Ai giallorossi è stato negato di giocare in maglia nera. Ma l’hanno indossata ugualmente durante il riscaldamento della partita. Al loro ingresso in campo, tutto lo stadio ha applaudito la squadra.#AtalantaLecce pic.twitter.com/smPO38dK3A — Vittorio Murra (@vittoriomurra) April 27, 2025

“NESSUN VALORE, NESSUN COLORE”. Lega Serie A annichilita.

Onore al Lecce.#AtalantaLecce pic.twitter.com/oByx27uw1M — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) April 27, 2025

Quello che è successo a Bergamo prima della gara spero imponga alla Lega di Serie A una riflessione profonda. Squadre e pubblico solidali. I valori sono più importanti. Nel nome di Graziano, il fisioterapista del Lecce scomparso pochi giorni fa, una protesta forte#AtalantaLecce — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) April 27, 2025

Non è stata rinviata una partita che si poteva, anzi si DOVEVA, in qualsiasi momento del campionato, senza guardare classifica e calendario, rinviare.

Però poi facciamo i minuti di silenzio. NESSUN VALORE, NESSUN COLORE #AtalantaLecce pic.twitter.com/izd70gGqOY — IM2Stars_FK_WE_SaRa_22🐬🐬🖤💙⭐️⭐️ (@narutrix_23) April 27, 2025

Messaggi su X chiarissimi contro la decisione della Lega di Serie A di non rinviare la partita. Anche Riccardo Cucchi ha voluto dire la sua: “Quello che è successo a Bergamo prima della gara spero imponga alla Lega di Serie A una riflessione profonda. Squadre e pubblico solidali. I valori sono più importanti. Nel nome di Graziano, il fisioterapista del Lecce scomparso pochi giorni fa, una protesta forte”. Impossibile non essere d’accordo