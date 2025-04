McTominay fa impazzire Napoli: vittoria Scudetto, +3 sull’Inter

Ecco come è andata la partita del Maradona. In serata si è giocato anche a Bergamo, per la 34esima giornata di Serie A

Al Napoli di Antonio Conte sono bastati sette minuti per mettere in discesa il match contro il Torino. La sconfitta dell’Inter, contro la Roma, carica gli azzurri, che fin dal calcio d’inizio partono forte, mettendo alle corde la squadra di Vanoli.

La rete che sblocca la partita arriva, così, prestissimo, dopo circa 400 secondi di gioco. A sbloccare la sfida è il solito McTominay, bravissimo ad inserirsi e a sfruttare al massimo un assist di Anguissa. Prima della chiusura del primo tempo arriva così il raddoppio ancora dello scozzese. Stavolta il passaggio vincente è di Politano.

Nella ripresa entra in campo un Torino più voglioso, ma il Napoli non corre troppi rischi e sfiora il tris con Billing, che colpisce la traversa. Il match, però, termina due a zero. Con questa vittoria, i campani si portano a +3 sull’Inter di Simone Inzaghi, a quattro giornate dalla fine del campionato, e si avvicina allo Scudetto. Per gli azzurri l’unica nota negativa è legata agli infortuni: stasera Conte ha perso sia Buongiorno che Anguissa e Lobotka, che verranno valutati nelle prossime ore.

Napoli-Torino 2-0: 7′, 41′ McTominay

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (64′ Rafa Marin), Olivera (86′ Raspadori); Anguissa (58′ Billing), Lobotka (86′ Gilmour), McTominay; Politano, Lukaku (86′ Simeone), Spinazzola

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Coco (68′ Karamoh), Maripán, Masina (86′ Walukiewicz); Pedersen, Tameze (46′ Ilic), Linetty (59′ Vlasic), Biraghi (59′ Lazaro); Casadei, Elmas; Adams

Arbitro: Maurizio Mariani (sez. Aprilia); assistenti: Imperiale e Preti; IV: Bonaccina; VAR: Meraviglia; Avar: Doveri

Ammoniti: Maripan (T)

Espulsi: –

Note:

Spettatori: 51144 (sold out, dodicesimo stagionale)

Serie A, la classifica dopo Napoli-Torino e Atalanta-Lecce

In serata si è giocato anche a Bergamo, dove l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha ospitato il Lecce di Marco Giampaolo.

I salentini non avrebbero voluto scendere in campo, distrutti dalla morte del fisioterapista, Graziano Fiorita, ma la partita ha avuto inizio. I giallorossi hanno così trovato il vantaggio alla mezzora con un rigore trasformato da Karlsson. A venti minuti dalla fine il gol dell’uno a uno nerazzurro, sempre dal dischetto, con Retegui, che fissa il risultato sull’uno a uno.

Atalanta-Lecce 1-1: 29′ Karlsson (L), 69′ Retegui

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 74; Inter 71, Atalanta 65; Juventus 62; Bologna* e Roma 60; Lazio* e Fiorentina 59; Milan 54; Torino 43; Como 42; Udinese* 40; Genoa 39; Verona* 32; Parma* 31; Cagliari* 30; Lecce 27; Empoli e Venezia 25; Monza 15.

*una partita in meno