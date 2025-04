Addio Juve e nuova panchina italiana per Tudor: ribaltone ufficiale

Dalla Juventus a un’altra big in Serie A, come cambia il futuro di Igor Tudor: svolta in panchina

In poche settimane, la Juventus si gioca moltissimo del suo futuro, impegnata nella rincorsa a un posto in Champions League il cui raggiungimento sarebbe cruciale. Per centrare la missione, i bianconeri si sono affidati a Igor Tudor in panchina. Un ex juventino di ferro al capezzale della Vecchia Signora, per cercare di invertire la rotta rispetto all’andamento con Thiago Motta.

Il debutto con il Genoa, almeno dal punto di vista del risultato e della solidità mostrata, molto diversa rispetto alle settimane precedenti, è stato positivo. Ma ora servirà fare qualcosa in più e nello scontro diretto contro la Roma servirà la miglior Juventus. Un match, quello contro i giallorossi, da non fallire nella maniera più assoluta, in cui i punti in palio valgono sostanzialmente doppio e con un avversario da non sottovalutare.

Per Tudor, tutto condensato in poche partite, come è ben noto dato il contratto a termine siglato dall’allenatore croato con i bianconeri. Sarà lui a sedere in panchina fino alla fine del campionato e quindi al Mondiale per Club, ma la Juventus si è lasciata il diritto di esercitare l’opzione di rinnovo unilaterale. Decisione in mano alla società, quindi, ma per Tudor potrebbe esserci già una panchina pronta ad aspettarlo, al via del prossimo campionato.

Dalla Juve al Milan, spunta Tudor per i rossoneri: le cifre dei bookmakers

Secondo gli scommettitori, infatti, ci sono delle possibilità, anche se al momento ancora piuttosto remote, che Tudor diventi un candidato credibile per la panchina del Milan.

Il nome dell’attuale allenatore bianconero era stato accostato al Diavolo anche in passato e ora può tornare d’attualità. Le quote dei bookmakers per la ‘Sisal’ bancano la probabilità di vederlo sulla panchina milanista a quota 66. Sono altri, naturalmente, al momento i favoriti per guidare il Diavolo versione 2025/2026. Allegri e De Zerbi alla pari a quota 3, seguono Sarri a 6, Italiano a 9 e Conte a 12.