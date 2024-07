Juventus, Thiago Motta: “Ho una bellissima responsabilità”. Svelato il futuro di Soulé | LIVE

La Juventus presenta ufficialmente Thiago Motta: le dichiarazioni nella sala stampa dell’Allianz Stadium del nuovo allenatore della ‘Vecchia Signora’

Cristiano Giuntoli continua a plasmare la nuova Juventus per Thiago Motta e nelle prossime ore annuncerà anche l’ingaggio di Cabal, quarto innesto della campagna acquisti della ‘Vecchia Signora’.

Il nuovo allenatore si è immerso nel mondo bianconero e lavora sui campi della Continassa senza i nazionali, prima della partenza nel weekend per il ritiro in Germania. Intanto la Juve presenta ufficialmente Thiago Motta nella conferenza all’Allianz Stadium, dopo la firma sul contratto triennale fino al 2027 delle scorse settimane.

Presente in prima fila tutta la dirigenza bianconera, mentre al fianco di Thiago Motta ci sono il Dg Scanavino e il Football Director Cristiano Giuntoli.

Le parole di Scanavino: “Oggi diamo il benvenuto ufficiale a Thiago Motta, un tecnico giovane e molto determinato. Ci aiuterà a portare avanti il progetto vincente e di sostenibilità intrapreso dal club. Puntiamo a essere competitivi in tutte le competizioni, mentre in campionato l’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League”.

Giuntoli sul nuovo allenatore e il mercato: “Ringrazio Thiago Motta di aver accettato questa sfida e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Sono arrivati tre calciatori e sta per arrivarne un quarto (Cabal, ndr). Ci tengo a precisare che tutti i calciatori fanno parte della Juventus, le considerazione verranno fatte a fine mercato e noi vorremmo fare una squadra competitiva attenti ai conti e puntellare la squadra con un calciatore per reparto e dare al mister la miglior squadra possibile”. Giuntoli ufficializza poi in modo piuttosto telegrafico l’addio di Rabiot: “Volevo ringraziarlo, il 30 giugno gli è scaduto il contratto. Gli vogliamo augurare tutti un felice futuro professionale e non solo”.

“Voglio una Juve orgogliosa e felice dopo ogni partita, dobbiamo dare il massimo. Vorrei vedere sempre vedere questo per la mia squadra. Sono in un club ambizioso e storico. Sono arrivato al momento giusto: si apre un ciclo molto interessante. Obiettivi? Dobbiamo prepararci bene, ci sono tante competizioni, dobbiamo essere pronti per competere in ogni partita. Ho una bellissima responsabilità: non cambierei il ruolo da allenatore della Juventus con nessun’altra cosa”.

“Vlahovic è un grande giocatore, però il talento ha bisogno della squadra. Non ho nessun dubbio che lui, come tanti altri giocatori che abbiamo in rosa, faranno una grande stagione”.

“Futuro Chiesa? Lo ha già detto il direttore, alla Juventus abbiamo giocatori forti e questo discorso vale anche per Chiesa”.

Thiago Motta alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it per Soulé: “Si sta allenando molto bene, come ha detto il direttore Giuntoli fa parte del gruppo e adesso è un giocatore della Juventus. In questo momento vi posso dire solamente che si sta allenando molto bene (sorride, ndr)”.

Su Rabiot: “Spero che sia felice altrove. Lo conosco da tanto tempo e gli auguro il meglio”.

“Adzic ci darà una grande mano, è interessante e si sta allenando bene. Mentalmente è preparato e per me l’età non conta. Dipenderà solo da lui. Da quello che sto vedendo in questi giorni diventerà un giocatore importante”.

IN AGGIORNAMENTO